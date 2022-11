Un judecător american a decis că fiica unui condamnat la moarte nu poate fi prezentă la execuție. Care este motivul

Potrivit legii din Missouri, se interzice oricărei persoane sub 21 de ani de a asista la o execuție. Totuși, Uniunea Americană pentru Libertăți Civile a depus o moțiune de urgență în numele tinerei de 19 ani, argumentând că legea statului i-a încălcat drepturile constituționale. Un verdict este așteptat în următoarele ore.

„Am inima frântă că nu voi putea fi cu tatăl meu în ultimele sale momente”, a declarat Khorry Ramey. Ea a subliniat că bărbatul a muncit din greu pentru a se reabilita în închisoare și că se roagă ca guvernatorul din Missouri să-i acorde clemență.

Johnson este în închisoare de când fiica sa avea doi ani. Cei doi au ținut legătura prin vizite, apeluri telefonice, scrisori și e-mailuri.

Kevin Johnson, alături de fiica lui atunci când aceasta era mică. Foto Facebook

Johnson a fost condamnat pentru împușcarea mortală a ofițerului de poliție William McEntee, tată a trei copii.

Avocații lui Johnson au depus recurs pentru a-i cruța viața. Deși nu îi contestă vinovăția, ei susțin că rasismul a jucat un rol în pedeapsa cu moartea.

Colaj foto: Missourians for Alternatives to the Death Penalty/ Facebook Khorry Ramey

