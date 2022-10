Zayakin a fost reținut la Moscova pe data de 28 august, după ce poliția a efectuat o percheziție la locuința acestuia. Reporterul a fost acuzat de finanțarea activităților extremiste, fiind acuzat că a transferat 1.000 de ruble (aproximativ 16 euro) către Fundația Anticorupție (FBK) a liderului încarcerat al opoziției ruse, Alexei Navalnîi, scrie Novaia Gazeta.

Ulterior, un tribunal rus i-a limitat lui Zayakin anumite libertăți: i-a interzis jurnalistului să iasă din casă între orele 20.00 și 8.00, să comunice cu inculpații din dosar, să trimită și să primească corespondență, să folosească telefonul și internetul.

Jurnalistul a fugit din Rusia, în mediul online fiind postată o fotografie care îl arată pe Zayakin pe aeroportul din Vilnius, capitala Lituaniei.

Говорят, тут кое-кто попал в федеральный розыск? Ну не знаю, я нашел pic.twitter.com/W3Prh2yESx — Георгий Албуров (@alburov) October 29, 2022

Autoritățile ruse l-au inclus pe lista persoanelor date în urmărire internațională și pe Maxim Katz, un politician de opoziție și YouTuber rus.

Nu este clar pentru ce este căutat Katz, notează Mediazona. Politicianul spune că este acuzat de „răspândirea de informații false despre armata rusă” și că a aflat în urmă cu câteva luni despre o procedură penală deschisă împotriva lui.

DOCUMENTE SECRETE. Cum l-au cumpărat rușii pe președintele Moldovei cu 45.000 de dolari pe lună și supărarea acestuia când nu era lăsat să vorbească: „Ați început să mă îngropați mai devreme"

„A fost amuzant cum am aflat despre asta. Am cerut o declarație oficială că nu am niciun dosar penal, dar s-a dovedit că am avut”, a afirmat politicianul.

О, вижу новости что меня объявили в розыск :)



На самом деле, я уже несколько месяцев знаю об уголовном деле — статья 207.3, о фейках про армию.

Узнал о нём забавно — заказал официальную справку об отсутствии судимости, там и было написано pic.twitter.com/2uuGxU32G7 — Максим Кац (@max_katz) October 29, 2022

În luna iulie, Katz a fost adăugat în registrul „agenților străini”. Ucraina a fost indicată de către autoritățile ruse drept sursă de finanțare.

