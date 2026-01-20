Contextul istoric al teritoriului american include cele 13 colonii originale situate de-a lungul coastei estice, care au aparținut Imperiului Britanic până la Războiul de Independență desfășurat între 1775-1783.

Cele 13 colonii britanice care au luptat pentru independență și au format SUA, devenind state suverane, au fost: New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina de Nord, Carolina de Sud și Georgia, teritoriile lor continentale fiind cedate de Marea Britanie prin Tratatul de la Paris.

În contextul disputelor recente legate de intențiile SUA asupra Groenlandei, Morgan a sugerat ca Marea Britanie să „cumpere” America înapoi.

Într-o postare publicată pe platforma X, Morgan a afirmat: „Marea Britanie ar trebui să cumpere America. La urma urmei, odată a fost a noastră, iar acest lucru ar consolida securitatea noastră nord-atlantică. Dacă nu ne-o vindeți, domnule președinte Trump, vom impune tarife asupra SUA și oricărei țări care vă susține în respingerea acestei oferte extrem de avantajoase. Corect?”.

Britain should repurchase America. After all, it was ours once, and it would enhance our North Atlantic security. If you dont sell it to us, President Trump, were going to impose tariffs on the U.S. and any country who supports you in resisting this very good deal. Fair? — Piers Morgan (@piersmorgan) January 17, 2026

Afirmația sa ironică face aluzie la acțiunile președintelui Trump, care a impus tarife asupra unor țări europene.

Trump a aplicat tarife de 10% pentru mai multe state europene care au luat măsuri de susținere pentru Groenlanda, inclusiv prin trimiterea de trupe pe insulă.

Aceste acțiuni au generat reacții dure din partea liderilor europeni. Președintele francez Emmanuel Macron a răspuns ferm la amenințările lui Trump, subliniind că „intimidările nu vor funcționa”.

Discuțiile legate de Groenlanda au atras atenția internațională, mai ales după interesul arătat de SUA față de infrastructura militară a insulei, fără consultarea autorităților daneze.

