Renumită pentru viața de noapte, Reeperbahn, strada lungă de un kilometru din cartierul Sankt Pauli, Hamburg, este plină de cluburi striptease, sex-shop-uri, bordeluri, discoteci și baruri. Ömer Solmaz ar fi implicat într-o afacere din „cartierul roșu”.

Agresorul, luptătorul de arte marțiale mixte (MMA) Ömer Solmaz are legături cu mișcări islamiste radicale și este cunoscut pentru glorificarea teroriștilor.

L-a deranjat fumul de țigară, a dat un singur pumn

După un singur pumn, victima, un bărbat de 60 de ani, a fost grav rănită și transportată de urgență la spital, unde medicii luptă pentru a-i salva viața.

Conform martorilor, bărbatul de 60 de ani din Hamburg a ieșit dintr-un bar de pe Reeperbahn pentru a fuma o țigară. Ömer Solmaz i-a cerut bărbatului de 60 de ani să stingă țigara, dar acesta a refuzat. A fost prea mult pentru adversarul său musculos, care i-a dat un pumn. Omul a căzut pe asfalt și și-a pierdut imediat conștiența.

Presupusul făptaș nici nu a oferit ajutor și nici nu a sunat la serviciile de urgență. În schimb, a plătit consumația și a părăsit locul faptei.

Victima e în comă de 5 luni și are „leziuni de durată”

Victima a suferit multiple hemoragii cerebrale. Consecințele sunt dramatice: potrivit Biroului procurorului, bărbatul este în comă și în prezent, chiar dacă incidentul violent s-a petrecut în august. Nu mai poate trăi independent și va necesita îngrijiri permanente. Medicii vorbesc despre leziuni de durată.

Sportivul este acum cercetat de autorități. Acesta este suspectat de legături cu scenele islamiste radicale, cât și cu lumea interlopă a „cartierului roșu” din Hamburg.

A fugit, dar a fost arestat când s-a întors, direct de pe aeroport

Ömer Solmaz a fugit în Turcia după atac. Când s-a întors la Hamburg, o lună mai târziu, a fost arestat pe aeroport.

Martorii l-au identificat în mod clar pe cunoscutul luptător de arte marțiale ca fiind agresorul. Solmaz se află în prezent în arest preventiv, iar procesul său va începe pe 12 februarie la Tribunalul Regional din Hamburg.

Procesul va include, de asemenea, acuzații de agresiune gravă în alte trei cazuri, în care se pare că a folosit forța brutală.

A glorificat atacatorii islamiști drept „frați” și martiri și e apropiat de cercuri jihadiste

Solmaz a fost un luptător de succes în MMA, cu mii de fani (8 victorii și două înfrângeri în cariera profesionistă, conform Tapology).

În același timp, a atras atenția pentru opiniile sale islamice radicale și glorificarea terorismului.

Conform Die Welt, el ar fi glorificat atacatorii islamiști drept „frați” și martiri și ar fi intrat în cercuri jihadiste.









