Fotograful Jordan Anast a mărturisit că a reușit să obțină șase imagini cu marele rechin alb sărind din valurile Pacificului în apropierea surferului Tyler Warren. „Abia când m-am uitat atent pe fotografii mi-a dat seama că am prins un cadru pe care îl obții o dată-n viață”, a explicat Anast.

Fotografiile, realizate luna trecută, u devenit virale pe rețelele de socializare, stârnind multă atenție în mass-media.

Now this is a photobomb!



Professional surfer Tyler Warren was riding a wave in Southern California when a great white shark burst out of the water behind him. pic.twitter.com/WUSNuB1PCS