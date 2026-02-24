Cum s-a desfășurat incidentul

Pe 6 martie 2025, în timp ce se afla în gara Mittagong (statul New South Wales), mecanicul Eric Jordan a fost filmat executând controversatul gest de două ori în direcția unui alt tren care trecea prin stație.

Mecanicii din celălalt tren, aparținând SCT Logistics, au depus plângeri și au avut nevoie de consiliere. Compania angajatoare l-a concediat imediat pentru abatere gravă, argumentând că gestul antisemit a prejudiciat grav imaginea companiei.

În Australia, inclusiv în statul New South Wales, salutul nazist este strict interzis, fiind o infracțiune care se pedepsește obligatoriu cu închisoarea.

Apărarea mecanicului: „Un semnal feroviar”

În fața Comisiei, Eric Jordan a negat vehement acuzațiile, declarându-se profund jignit de asocierea cu ideologia nazistă.

Argumentele sale au fost:

Gestul a reprezentat fie o formă de camaraderie între colegi, fie clasicul semnal de braț „cale liberă” folosit în domeniul feroviar.

A menționat că nu are astfel de prejudecăți, dovadă fiind faptul că mentorul său din industria feroviară este de religie mozaică.

Poliția locală a investigat cazul, dar a închis dosarul. În replică, angajatorul a explicat că lipsa urmăririi penale a fost cauzată exclusiv de refuzul martorilor de a da declarații oficiale, nu de lipsa gravității faptei (polițistul de caz declarând că, altfel, l-ar fi pus sub acuzare).

Decizia Comisiei: O „glumă” extrem de nepotrivită

Apărarea lui Jordan a fost demontată și de un ofițer de conformitate de la Sydney Trains, care a confirmat că niciun angajat nu este instruit să execute semnalul de „cale liberă” în modul în care a făcut-o Jordan.

Vicepreședintele Comisiei, Bryce Cross, a catalogat drept „fantezistă” susținerea mecanicului conform căreia acest gest este făcut de mii de ori pe zi în industrie.

Deși a concluzionat că Jordan nu este, cel mai probabil, un simpatizant nazist, Cross a punctat că acesta a zâmbit înainte de primul gest, sugerând că le-a făcut ca pe niște „glume extrem de nepotrivite”, ceea ce reprezintă un motiv perfect valid pentru concediere.

