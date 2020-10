Spitalul de Pneumoftiziologie din Cluj are 60 de locuri și 5 paturi pe secția de Terapie Intensivă, unde sunt tratate cazurile grave de COVID-19.

Rata de supraviețuire pe secția ATI de la Pneumoftiziologie din Cluj e de aproape 80%. La nivel național e sub 50%, notează G4Media.

Doctorul Marius Bărbat a plecat în Italia, ca voluntar, în primăvară, pentru a ajuta la tratarea pacienților infectați cu noul coronavirus.

”Era luna martie și vedeam că toată lumea are multe păreri, dar nimeni nu știa exact ce se întâmplă. Decât să speculez ce și cum să facem, am zis că cel mai potrivit este să merg chiar acolo. În felul acesta, vom fi mai pregătiți. Am zburat cu un avion cargo și-am ajuns în Lecco, la un spital regional. Lecco e în Lombardia, era o criză profundă atunci”, își amintește medicul.

”Moartea era văzută ca ceva firesc”

Marius Bărbat spune că, dincolo de imaginile dramatice cu medici căzuți pe holuri, morți băgați în saci și transportați la grămadă și cu familii îndurerate, moartea e acceptată de cei de acolo, privită ca un lucru firesc.

”E înfiorător, dar realitatea era oarecum contrară a ceea ce se vedea. Nu existau crize isterice, perioade isterice, ci moartea era văzută ca ceva firesc, un lucru deja acceptat atunci de toată lumea”, povestește medicul.

Recomandări Ludovic Orban confirmă intrarea Bucureștiului în scenariul roșu: Trebuie adoptate măsurile din hotărârea de guvern – școlile trec online, restaurante închise, mască în spațiile publice

Era luna aprilie. Veneau câte 80 de ambulanțe noaptea, iar mulți pacienți mureau până să ajungă la tratament. Ei, dacă apucau să ajungă în spital, puteau avea o șansă, dar mulți nu apucau și mureau deja pe drum. Dr. Marius Bărbat:

”Eu lucram pe ATI cu un medic anestezist neurolog și cu un chirurg radio-toracic și încercam să-i salvăm pe fiecare, dar asta nu se face de pe o zi pe alta, e ceva de foarte lungă durată”, completează dr. Bărbat.

Medicul s-a întors din Italia cu mai multe scheme de tratament, cum ar fi cea cu monoxid de azot. Terapia a fost utilizată pentru prima dată în cazul unui pacient tânăr aflat în stare gravă, cu Sindrom de Detresă Respiratorie Acută (ARDS).

După administrare, pacientul, în vârstă de 23 de ani, și-a revenit, a fost externat și se află acasă, iar de curând a început să meargă singur, fără asistență. A stat intubat 37 de zile, iar în urmă cu câteva zile a revenit singur la spital, în control.

Recomandări Ministerul Educației a anunțat că școlile și grădinițele din București rămân și luni în scenariul hibrid, după ce rata de infectare a depășit 3 la mia de locuitori. Când ar putea trece la scenariul roșu

Pe secția doctorului Bărbat este internată de mai bine de două luni o pacientă intubată.

”Are 63 de ani și e intubată de aproape 60 de zile, cu o formă foarte agresivă de boală. După 40 de zile, încă era pozitivă la testul Covid. Ea a fost controlată, fiecare volum de aer care intră, fiecare medicament. Vrem să o trezim acum”, spune medicul.

De câteva zile, a început să respire singură și dă semne că își revine. Ea va fi transferată într-un spital non-covid.

Peste 90 de pacienți au trecut prin cele 5 paturi din ATI-ul spitalului de Pneumoftiziologie. Rata de supraviețuire este de 78%, în vreme ce media în România este între 40 – 50% pe secțiile ATI unde se tratează cazuri de Covid.

Citeşte şi:

Ministerul Educației a anunțat că școlile și grădinițele din București rămân și luni în scenariul hibrid. Când s-ar putea trece la cursuri online

Imaginile așteptate de o lume întreagă: sute de mii de fiole de vaccin anti-COVID ies de pe linia de producție. Când ar putea fi administrate primele doze

Furie în Bratislava, frustrare în Manchester, obstacole legale în Berlin: unii europeni se ridică împotriva noului val de restricții COVID

PARTENERI - GSP.RO 14 legi uluitoare în lume: de ce e ilegală lenjeria cu dantelă în Rusia și ce se întâmplă dacă te declari însurat la hotel

PARTENERI - PLAYTECH Marea catastrofă din lume nu este coronavirus. Din alt motiv au murit peste 5 milioane de oameni în 2020: cu ce ne confruntăm

HOROSCOP Horoscop 18 octombrie 2020. Racii au ocazia de a trece peste numeroase motive de supărare acumulate în timp

Știrileprotv.ro Un influencer care nu credea în Covid a murit la 33 de ani. Mesajul său de pe patul de spital

Telekomsport Cum a fost prins ginerele lui Gigi Becali la un control pe Aeroportul Otopeni. Cazul a ajuns în instanţă