Incidentul s-a petrecut vinerea trecută, pe 29 octombrie, în cartierul Terezian din Sibiu. Bărbatul a fost înjunghiat în inimă de iubita lui, cu un cuţit.

Victima a ajuns de urgenţă la Spitalul Clinic Judeţean din oraș și a fost supus unei intervenţii chirurgicale care a durat trei ore.

Spitalul sibian nu are o secţie specializată de chirurgie cardiovasculară și nu este dotat cu aparatura tehnică necesară, așa că o astfel de operație, prin care a fost cusut cordul pacientului fără să fie oprit, reprezintă o premieră în țara noastră.

„Pacienții cu plăgi cardiace, cu traumatisme cardiace, sunt urgențe vitale și întotdeauna îți pui întrebarea: «Ajunge într-un centru cu tot echipamentul sau nu ajunge?». Și atunci, decizia a fost să-l operăm într-un centru unde nu avem tot, dar având chirurgul care a mai făcut așa ceva. Cheia în operațiile acestea este să reduci foarte mult timpul de la producerea plăgii cardiace până repari plaga cardiacă, pentru că după aceea pacientul pierde sânge, devine instabil hemodinamic și după aceea va fi mult mai greu să își revină”, a declarat, pentru Libertatea, chirurgul cardiovascular Gabriela Cozmanciuc.

Medicul a explicat și cât de dificilă a fost intervenția.

„La Sibiu, noi nu avem chirurgie cardiacă. Avem chirurgie vasculară, dar nu cardiacă, iar operația pe care am făcut-o a fost chirurgie cardiacă pe cord deschis. A trebuit să îi asigur debitul fără să opresc cordul și să repar cordul în timp ce el funcționa. (…) E foarte challenging (provocator, n.r.) pentru că, în același timp, tu trebuie să repari un cord care bate foarte repede pentru că este în șoc hemoragic (…), dar trebuie să oprești sângerarea și să-i asiguri, în același timp, debitul necesar. (…) Era o gaură. Imaginați-vă o gaură în care au intrat trei degete de-ale mele”, a povestit, pentru Libertatea, medicul Gabriela Cozmanciuc.

De obicei, pentru asemenea intervenţii chirugicale este nevoie de doi chirurgi cardiaci, doi anestezişti și două asistente specializate. Potrivit Agerpres, la spitalul din Sibiu s-a reuşit această operaţie cu ajutorul medicului anestezist Ioana Codru, al medicului de chirurgie generală Alin Miheţiu şi al unei singure asistente de chirurgie generală, fără experienţă în astfel de operaţii.

„Pacientul a fost extubat după câteva ore. A respirat spontan, a mâncat. (…) A fost conștient, puteai comunica cu el”, a adăugat medicul.

Gabriela Cozmanciu a mai operat astfel de cazuri doar în Occident. În ciuda condițiilor modeste din țară, chirurgul cardiovascular spune că nu e descurajat.

„Eu am mai lucrat nouă ani la Paris, după aceea am fost în Elveția, am venit o perioadă în România, am fost din nou plecată, iar acum sunt de doi ani în țară. (…) Planurile sunt mari, dar deocamdată lucrăm cu ce avem și eu mă bucur că putem să salvăm vieți. Restul n-are nicio importanță”, ne-a mai spus Gabriela Cozmanciuc.

