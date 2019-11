Un medic și-a părăsit casa din cartierul Străulești de frica unor vecini romi, pe care i-a reclamat că au construit ilegal o vilă. Bărbatul acuză: «Primarul și Poliția protejează interlopii»

De Viorel Tudorache, Eli Driu (foto),

Dentistul spune că a fost adus în pragul disperării de niște vecini de etnie romă, care au ridicat o casă cu etaj foarte aproape de gardul lui. “N-au acte de proprietate pe teren, n-au autorizație de construcție, și nici nu au respectat limitele legale ale dreptului de proprietate. Terenul aparține statului, acolo au fost grădini”, a explicat revoltat Andrei Dumitrescu pentru Libertatea.

Potrivit acestuia, “conflictul a pornit de la faptul că romii au construit casa foarte aproape de gardul meu, iar când plouă apa de pe acoperiș curge la mine în curte. Mai mult, au săpat și canalizarea tot pe lângă gardul meu. N-au vrut să discutăm”, reclamă Andrei Dumitrescu.

Nemulțumit de modul în care organele locale tratează cazul, bărbatul își caută dreptatea în instanță.

“Am făcut numeroase sesizări, dar Primăria Sectorului 1 și Poliția Locală îi protejează pe interlopi. Respectivii romi fac parte dintr-un clan mafiot, stau pe stradă și au acaparat terenul abuziv.

Capul este Sorin Burloi, zis “Castravete”, fratele femeii care construiește casa, Ciobanu Ionica. Am deschis proces împotriva acesteia, dar l-am dat în judecată și pe primarul sectorului 1, Daniel Tudorache. Să le explice judecătorilor de ce nu pune în aplicare o sentință definitivă de demolare dată de instanță în august 2018. Voi face și plângere penală.

Nu e normal ca după trei ani de sesizări și o decizie definitivă de demolare să fie aplicate doar trei amenzi. Poliția Locală din sectorul 1 este mână în mână cu hoții”, acuză medicul. Sorin Burloi, căruia polițiștii îi spun ”Cheliosu’”, este temut în zonă.

Andrei Dumitrescu a continuat: “Am muncit prea mult pentru a cumpăra proprietatea asta, ca să las pe cineva să construiască în capul meu cu japca. M-am săturat să fiu umilit în țara mea, pe banii și taxele mele. Nu suport să-mi fie prejudiciat un bun, doar pentru că unii au titlu de șmecheri. Voi urma toate căile legale pentru a-mi apăra drepturile. Nu am probleme că sunt de etnie romă, dar să construiască legal și să respecte drepturile vecinilor”.

Stomatologul a părăsit casa din Străulești de teama oamenilor lui Sorin Burloi. “Am fost amenințat cu bătaia de nenumărate ori de Burloi Sorin, prin intermediari. Am fost atacat cu un șubler ascuțit, aruncat peste gard, în curte. Mi-au înjurat și partenera de viață. Din cauza asta mă văd nevoit să părăsesc casa în care stau, pentru siguranța copilului meu de 6 ani și a partenerei mele de viață, care întâmplător e funcționar public. Voi vinde casa”.

Am avut un gol în stomac când am plecat de acasă. Două ore nu am putut vorbi, dar nu renunț să-mi apăr drepturile”

Andrei Dumitrescu, reclamant: