Cel mai bun an din istoria Pilonului 3 de pensii private

Anul 2025 a fost unul record din toate punctele de vedere pentru pensiile private facultative.

Cele zece fonduri de Pilon III au obținut cel mai mare randament investițional din istoria de aproape 19 ani a sistemului, de 19,6%.

„Cele zece fonduri de pensii private facultative (Pilonul 3) au înregistrat în 2025 cel mai bun randament investiţional din istoria de aproape 19 ani a sistemului: 19,6%, ajungând să administreze active nete în valoare de 7,4 miliarde de lei (1,45 miliarde de euro), în creştere cu 33% faţă de finele lui 2024”, potrivit calculelor APAPR.

Un număr record de noi participanți la Pilonul 3 de pensii

Doar în 2025, 183.000 de români au început să contribuie la Pilonul 3, cu 37% mai mulți decât în 2024, anul precedentului record.

Număr clienți nou-intrați în Pilonul 3 de pensii Foto: APAPR

Această evoluție a dus la atingerea pragului simbolic de un milion de participanți, reflectând un nivel ridicat de încredere în fondurile de pensii private și în economia românească.

În cursul anului 2025, participanții au virat în conturile personale din Pilonul 3 aproximativ 940 milioane de lei, cu 25% mai mult decât în 2024, o nouă valoare record pentru sistem.

Pe întreaga perioadă de funcționare, între 2007 și 2025, fondurile de pensii facultative au generat un randament mediu anual de 6,7%, peste rata medie anuală a inflației, de 4,9%, conform APAPR.

În termeni financiari, Pilonul 3 a adus participanților un câștig net de 2,6 miliarde de lei, echivalentul a 515 milioane de euro, după deducerea tuturor comisioanelor, peste contribuțiile acumulate.

Cine poate contribui și când pot fi retrași banii

La Pilonul 3 pot contribui toți românii cu venituri de natură profesională, fie că sunt salariați, lucrători independenți sau persoane asimilate salariaților.

De asemenea, angajatorii pot plăti contribuții suplimentare în numele angajaților, ca beneficiu extrasalarial.

Banii acumulați pot fi retrași oricând după împlinirea vârstei de 60 de ani, iar participanții pot continua să contribuie și după această vârstă.

În cazul decesului, sumele acumulate revin moștenitorilor legali sau testamentari.

Ce se va întâmpla cu pensiile private

În 2025, fondurile de Pilon 3 au efectuat plăți de aproximativ 272 milioane de lei, cu 83% mai mult față de 2024, către 16.100 de beneficiari, în creștere cu 39%.

La nivelul întregii perioade 2007-2025, plățile totale au ajuns la 1,05 miliarde de lei, către circa 107.000 de beneficiari.

Noua lege de plată a pensiilor private (Legea 2/2026) va intra în vigoare pe 5 ianuarie 2027. Concret, Legea nr. 2/2025 permite membrilor fondurilor de pensii private să retragă, o singură dată, până la 30% din activul personal, înainte de începerea plății pensiilor lunare.

Până atunci, rămân aplicabile normele tranzitorii care permit plata unică sau plata eșalonată pe maximum cinci ani.

În prezent, contribuțiile la Pilonul 3 sunt deductibile fiscal în limita a 400 de euro pe an, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru angajatori.

Din acest motiv, sumele economisite sunt de aproape trei ori mai mici decât cele din Pilonul 2.

„Actualizarea acestui plafon ar reprezenta o oportunitate importantă de a stimula economisirea suplimentară pentru vârsta pensionării. În contextul creşterii veniturilor şi al provocărilor demografice, majorarea deductibilităţii ar face Pilonul 3 mai atractiv, încurajând participarea activă atât a populaţiei, cât şi a angajatorilor”, mai arată APAPR.

