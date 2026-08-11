Lucrările au atins un stadiu de peste 76%

Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a verificat marți, 11 august, mobilizarea șantierului, remarcând un „avans bun la viaductele de pe secțiunile Nădășelu – Mihăiești și Mihăiești – Zimbor! Aproape 155 de kilometri de autostradă continuă va fi între Poarta Sălajului și Târgu Mureș până la finalul anului 2026.

Pentru realizarea celor două viaducte de la Nădășelu, de 1,2 km, și Topa Mică, de 2 km, scoase la licitație separat din cauza alunecărilor de teren de pe traseul inițial, lucrările sunt executate de asocerea româno-turcă Ozaltin–Ilgaz–Visio Construct. Restul secțiunii dintre Nădășelu, Mihăiești și Zimbor se află în execuția grupului român UMB.

„Vreau ca anul acesta să se finalizeze construcția celor două viaducte, extrem de importante pentru deschiderea circulației pe secțiunile dintre Nădășelu și Poarta Sălajului (42,84 km)”, a precizat șeful CNAIR.

El a adăugat că la viaductul Topa Mică s-a finalizat montarea grinzilor, iar în prezent se lucrează la placa de suprabetonare, în timp ce la viaductul Nădășelu mai sunt de montat 48 de grinzi din totalul de 192 de bucăți.

Pe viaductul Nădășelu „se utilizează și metoda consolei dublu echilibrate, o metodă inginerească rar folosită în România, care permite deschideri mari și posibilitatea de a construi fără cofraje sau piloni de sprijin provizorii”, a adăugat oficialul.

După ce vor termina de montat grinzile și de turnat plăcile de suprabetonare, constructorii vor intra în etapa ultimelor finisaje ale celor două viaducte. Acestea vor include turnarea stratului de uzură, montarea parapetelor și a sistemelor inteligente ITS, dar și trasarea marcajelor sau amenajările peisagistice.

„În momentul de față, antreprenorii sunt mobilizați în șantier cu 356 de muncitori și 239 de utilaje, iar stadiul fizic a ajuns la 76,30%”, a precizat Cristian Pistol..

Valoarea contractului este de 995 de milioane de lei, fără TVA, iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport.

S-a deschis circulația între Zimbor și Poarta Sălajului

De marți, 11 august, se circulă pe Autostrada A3, pe lotul Zimbor – Poarta Sălajului. Este vorba despre 12,24 km de autostradă între nodurile rutiere Zimbor și Românași.

Proiectul a presupus lucrări complexe, de la aproape 3 kilometri de viaducte de până la 40 de metri înălțime și 5 milioane de metri cubi de excavații, până la mii de drenuri și consolidări complexe menite să garanteze siguranța autostrăzii.

Contractul pentru execuția secțiunii Zimbor-Poarta Sălajului are o valoare de 836,89 milioane lei, fără TVA, și a fost finanțată prin Programul Transport. Lucrările au fost realizate de grupul UMB.

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