Un nou caz de abuz la Secția 16. Un tânăr susține că a fost agresat și umilit de polițiști. Citat de Parchet abia după doi ani

Vlad Alexandru susține că el și sora lui au fost agresați de Viorel Constantin Șeicaru, vicepreședintele Sindicatului Naţional al Poliţiştilor, și de polițistul Răzvan Viorel Lupu, care i-au târât în secție și i-au umiliți pentru o parcare neregulamentară.

Aceiași polițiști se numără printre cei arestați în cazul celor doi bărbați sechestrați și torturați pentru că le-au atras atenția agenților că nu poartă mască de protecție.

Tânărul care spune că și el a fost victima polițiștilor a povestit că incidentul a avut loc acum doi ani, pe o stradă din sectorul 4 al Capitalei. El a povestit, pentru Libertatea, cum a decurs interacțiunea cu Viorel Constantin Șeicaru și cu polițistul Răzvan Viorel Lupu.

„Am fost luat de pe stradă în mod abuziv, fără să fac absolut nimic, doar din cauză că mașina mea era parcată necorespunzător, așa mi-a spus domnul Șeicaru. Cum am ieșit din magazin a început să mă înjure fără să apuc să zic nimic”, a declarat tânărul.

M-a înjurat și a țipat la mine că cine sunt eu să pun mașina așa strâmb în stradă. M-a încătușat, m-a pus pe burtă pe asfalt fără să fac absolut nimic. L-am rugat frumos să-mi ia buletinul din buzunar pentru că eu eram deja încătușat și mi-a răspuns: „Ce mă te crezi în filme? Îți arăt eu ție filme.” De la magazinul din colț și până la Secția 16 sunt aproape 50 de metri și m-a târât până acolo. Vlad Alexandru:

Viorel Constantin Șeicaru, vicepreședintele Sindicatului Naţional al Poliţiştilor

Tânărul a spus că vânzătoarea magazinului, care a asistat la scenă, a sunat-o pe sora lui pentru a o informa de incident. Fata a fost supusă la același tratament.

„Au batjocorit-o pe sora mea și au scuipat-o până când a făcut un atac de panică”

„Sora mea a venit, s-a prezentat și doar a cerut explicații despre ce am făcut. Atunci, Șeicaru i-a dat ordine lui Lupu să o încătușeze pe sora mea, care are 30 de ani în momentul de față și are undeva la 40 kg, este o mână de om.

A târât-o până sus, în camera de interogatoriu. Amândoi am fost târâți în cameră, eu am fost pus pe burtă cu piciorul pe cap și sora mea era în fața mea. S-au luat de ea că are haine ieftine, au scuipat-o și au batjocorit-o până când a făcut un atac de panică”, a mai spus Vlad Alexandru.

Tânărul a povestit că Răzvan Lupu este cel care a coordonat interogatoriul, iar audierile au durat peste 4 ore, după care au fost sancționați.

„Ne-au dat amenzi, au venit prin poștă, le-am plătit. În procesul verbal este menționat că făceam gălăgie pe stradă, tulburam liniștea publică împreună cu sora mea. Însă aceasta a venit ulterior la secția de poliție, deci nu a fost cu mine când am fost încătușat”, a mai explicat tânărul.

Imaginile de pe camerele de supraveghere au dispărut

Vlad Alexandru susține că există imagini surprinse de camerele de luat vederi, însă acuză că Șeicaru ar fi aranjat să le facă pierdute.

„Există o cameră de luat vederi în fața magazinului care a surprins toată activitatea, era orientată către stradă, vânzătoarea a chemat-o pe sora mea a doua zi să vadă filmarea. Sora mea a cerut mai târziu pe stick imaginile să avem dovadă, la care patronul magazinului a spus că nu mai merge camera, că s-a stricat și că nu mai e filmarea. Să înțeleg că domnul Șeicaru a făcut vizită ulterioară la magazin și a șters toată filmarea împreună cu patronul magazinului. Drept dovadă, prima cameră a fost schimbată cu poziția doar către ușa magazinului”, spune tânărul.

Victimele au fost citate la poliție abia după doi ani

Cei doi frați au mers la poliție a doua zi ca să discute cu conducerea secției, însă adjunctul le-a spus că o să se rezolve. Abia la doi ani de la eveniment Vlad Alexandru a primit o citație de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, în care scria că este chemat la Secția 10 în calitate de persoană vătămată.

Viorel Constantin Șeicaru și Răzvan Viorel Lupu se numără printre polițiștii arestați de la Secția 16 de poliție care au fost acuzați că au torturat doi bărbați în luna septembrie a anului trecut.

