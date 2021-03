G4Media: Polițiștii acuzați de tortură au recunoscut că i-au agresat pe cei doi bărbați. Agenții spun că și ei au fost loviți și amenințați

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au dispus, miercuri, începerea acţiunii penale faţă 9 polițiști de la Secția 16, dintre care 8 au fost reținuți pentru 24 de ore. Acuzațiile aduse de anchetatori sunt: „lipsire de libertate în mod ilegal, tortură și complicitate la tortură” .



În instanță, agenții au recunoscut parțial acuzațiile care le-au fost aduse. Au precizat însă că și ei au fost victimele celor doi bărbați. Unul dintre polițiști a spus că a fost lovit, inclusiv cu picioarele de către cei doi, iar un altul a declarat că s-a simțit lezat de atitudinea uneia dintre victime care l-ar fi amenințat, au declarat surse judiciare pentru G4Media.

Incidentul a avut loc anul trecut în noaptea de 1 septembrie, iar la momentul respectiv, una dintre victime a postat pe Facebook întreaga poveste.

Victimă: „Am fost lovit cu bastoanele, pumnii și picioarele

Mihai Ionuț a spus că a fost lovit cu bestialitate de polițiști, după ce le-a atras atenția că nu poartă mască. Mai mult acesta a precizat la momentul respectiv că agenții nu s-au legitimat și l-au dus pe un câmp din Jilava, unde a fost agresat de către aceștia. De asemenea, acesta a postat și poze cu rănile pe care le-a suferit în urma bătăii. Postarea este de acum 6 luni.

„Am scos buletinul, mi s-a aruncat buletinul din mână. Mi s-au pus mâinile la spate, am fost încătuşat, pus cu burta pe o maşină şi pur şi simplu aruncat peste nişte cauciucuri. Nu ştiu unde m-au dus, am avut noroc că mi-a rămas telefonul şi am văzut că sunt undeva în Ferentari”, a povestit și Teodor Nicolae Gheorghe, celălalt bărbat implicat în altercaţie pentru Antena3.

Acesta a mai spus că la același tratament a fost supus și prietenul său. La trei zile după incident, aceștia au mers la Secția de Poliție numărul 16 pentru a depune plângeri împotriva echipajului de agenți.

Iniţial, ancheta a fost deschisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, care apoi şi-a declinat competenţa în favoarea Parchetului Capitalei.

Cei nouă polițiștii făceau parte dintr-un filtru organizat în zona străzii Calea Șerban Vodă din Bucureşti, în septembrie anul trecut, când fost abordaţi de doi bărbați, care le-au atras atenția că nu poartă măști de protecție.

Decizia Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a anunţat, mercuri seară, că 9 poliţişti sunt urmăriţi penal în dosarul de tortură şi lipsire de libertate în mod ilegal, opt dintre aceştia fiind reţinuţi pentru 24 de ore.

„În aceste împrejurări, în scopul pedepsirii persoanei vătămate G.M.I. pentru reproșurile adresate, 7 dintre inculpaţi având asupra lor armamentul din dotare au lipsit-o în mod ilegal de libertate, încătuşând-o şi transportând-o împotriva voinței sale pe un teren viran situat la periferia mun. București, sectorul 4, unde 5 dintre aceştia au exercitat pentru aproximativ 30 de minute violențe fizice asupra victimei, aplicându-i lovituri repetate cu corpuri contondente în zona superioară a corpului, a capului, a membrelor superioare și inferioare, dar și în zona degetelor mâinilor și a tălpilor. Totodată, unul dintre inculpaţi a supus persoana vătămată unor tratamente degradante”, a transmis Parchetul de pe lângă Tribunalul București.

Totodată, procurorii au mai precizat că doi agenţi de poliţie au asistat în mod pasiv la violenţele exercitate de colegii lor.



