Povestea ieftină: un părinte din Rusia nu a primit salariul de la fabrica din Urali pentru care lucrează, așa că, pentru a-i cumpăra fiicei sale cadoul dorit de Crăciun, un iPhone nou, trebuie să apeleze la economiile adolescentei.

În timp ce ține pușculița în mâini, bărbatul rămâne la ușa camerei ei și își aude fiica explicându-i prietenei: „Tati este un lunetist veteran, care a salvat cândva viețile tovarășilor lui”.

Prietena fetei povestește și ea „destinul” tatălui ei: „S-a înrolat pentru operațiunea specială din Ucraina pentru că nu a vrut să stea cu mâinile încrucișate, să vadă tinerii care luptă să salveze patria”.

Urmează „iluminarea” și „soluția”: tot ce trebuie să faci ca să câștigi bani este să te duci să lupți în Ucraina!

După șase luni, bărbatul se întoarce acasă, în Urali. „Eroul de război” este întâmpinat și îmbrățișat de o mână de patrioți care flutură steaguri rusești.

Tatăl sună la ușă. „Tata, tati!”, strigă adolescenta și urmează o îmbrățișare furtunoasă. Bărbatul are un iPhone cu el. Tatăl râde, fiica este bucuroasă. Final fericit pentru familie și patrie!

Never mind the „existential threat” posed by the „satanic” West, this propaganda video tells Russian men the real reason why they should sign up to fight in Ukraine: so they can buy their teenage daughter a new smartphone pic.twitter.com/2ks9CPyn3E