Un nou scandal în AUR, după ce Diana Șoșoacă a afirmat că omul de afaceri Marius Lulea este președintele în acte: „Doamna minte la fiecare frază”

Continuă disputele din interiorul Partidului Alianța pentru Uniunea Românilor, după ce avocata Diana Șoșoacă a fost exclusă din rândurile formațiunii, în urmă cu patru zile.

„Toți parlamentarii AUR, obligați să stea în hotelul lui Lulea. El e președinte, nu Simion, nu Târziu”

Relatând un episod în care parlamentarii AUR au fost chemați la sediu pentru a încheia contracte de leasing cu o „societate din sfera AUR pentru achiziționarea de autoturisme”, Diana Șoșoacă a spus, pentru Europa Liberă: „Toți membrii AUR care erau din provincie erau obligați să locuiască la hotelul domnului Lulea, actual președinte AUR în acte. La acest moment, în actele partidului nu apar în conducere nici George Simion, nici Claudiu Târziu, ci Marius Lulea, un domn cu multe afaceri imobiliare, inclusiv acel hotel îi aparține”.

Diana Șoșoacă, în Parlament. Foto: Inquam

Pe site-ul AUR, Marius Lulea apare ca președinte al Organizației Oamenilor de Afaceri și membru în Biroul Național de Conducere, for care a sancționat-o pe senatoare.

Marius Lulea: „Nu controlez nimic”

„Nu controlez eu nimic! Partidul are un Birou Național Central, cu membri și doi copreședinti. Am fost președinte fondator pentru că am experiență birocratică din activitatea mea curentă. Eu sunt o persoană destul de publică, activitatea mea se poate vedea online, mă știe tot corpul profesional de ingineri și arhitecți. Sunt implicat datorită prieteniei cu George Simion, alături de care am luptat pentru unirea cu Basarabia și luptăm și astăzi, dar pe căi politice”, a explicat Marius Lulea, pentru G4Media.

Doamna minte la fiecare frază pe care o spune, având o agendă proprie ce nu are legătură cu profesionalismul necesar unei funcții de demnitate publică. La AUR nu era implicată în absolut nimic. Marius Lulea:

De altfel, antreprenorul reacționase și pe pagina sa de pe o rețea de socializare, pe 12 februarie.

„Ca să fie clar pentru toată lumea: Diana Șoșoacă nu este nici o bună creștină, nici un patriot, nici un om care dorește binele acestei țări. Ea este doar vicleană. Cei care mă știți cunoașteți faptul că spun lucrurilor pe nume și că îmi asum afirmațiile făcute. Noi nu putem construi țara asta pe minciună”, a scris Lulea.

„Circul mediatic de acum era unul predictibil, victimizarea și alte tehnici ieftine de manipulare. Nu ne influențează cu nimic, ce e val ca valul trece. Este singura postare ce o voi face legat de acest personaj, nu îl consider relevant pentru procesul de reformare a României”, spunea Marius Lulea.

Lulea se numără și printre cele trei persoane care au cerut înființarea partidului, alături de Sorin Lulea, fratele său, și Cosmin-Teodor Iosub.

Lulea a fost patronul lui George Simion și dezvoltă proiecte imobiliare

De formație inginer constructor, el este acționar și director la Ideal Proiect Architecture & Engineering SRL, cea mai importantă afacere pe care o conduce.

Aceasta este firma la care figura ca angajat George Simion înainte să ajungă deputat, conform declarației sale de avere.

Ideal Proiect s-a implicat în investiția în 13 proiecte imobiliare până în 2019, majoritatea în Ilfov, în Tunari sau în Pipera.

Conform datelor obținute de G4 cu ajutorul termene.ro, Lulea face parte din cinci firme active și a mai fost acționar în două societăți radiate.

Centrul de Formare Profesională a Specialiștilor în Construcții SRL/ Cifra de afaceri a firmei în 2019 a fost de aproape 560.000 de lei.

Ideal Prima Design SRL/ Cifră de afaceri de aproape 750.000 de lei și un profit de peste 300.000 de lei.

Ideal Proiect Arhitecture & Engineering SRL/ Cifra de afaceri în 2019 a fost de 2,8 milioane de lei, iar profitul a fost de 1,2 milioane de lei.

Unirea 1918 Media SRL și Societatea Ideal Rocod SRL au fost înființate anul trecut.

Foto: Facebook Marius Lulea

