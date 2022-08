Presupusa fugă a lui Kirill Stremousov a fost sesizată de internauți, după ce oficialul prorus a postat recent pe contul său de Telegram un mesaj video, în care vorbește despre pierderile suferite de armata Ucrainei în Herson și cum Zelenski, ca și Hitler, va fi în curând scos și sfâșiat de către propriii «tovarăși de arme»”.

În cadru, este surprinsă uriașa catedrală Buna Vestire din orașul Voronezh, vestul Rusiei, iar unii utilizatori ai rețelelor sociale au tras concluzia că Stremousov s-a filmat din hotelul Hotelul Marriott, din același oraș, unde se presupune că este cazat.

❗️Russian-appointed head of Kherson Stremousov fled to Voronezh, Russia.



It was possible to establish that yesterday and today Stremousov recorded his video messages from the Marriott hotel in Voronezh on Revolution Avenue, 38.#Ukraine #Kherson pic.twitter.com/0RJMD7azCh