El a văzut cum doi bărbați au spart geamul unui magazin cu un topor și au încercat să fure bijuterii și aur. Fără să stea prea mult pe gânduri, Anthony a intervenit și l-a imobilizat pe unul dintre hoți, potrivit The Sun.

„Imediat după ce am auzit prima lovitură cu toporul am alergat după el și i-a dat jos cagula. Am luat aurul de pe stradă și l-am dat vânzătorilor, pe tot. Am nevoie de bani. Dar nu ma închin la ei”, a spus Anthony care a înapoiat bijuteriile în valoare de 11.000 de euro magazinului.

„Curăț gunoiul de pe străzi și nu am casă de 15 ani, dar nu fur de la alții”, a mai spus tânărul. Managerul magazinului David James a declarat că nu este surprins de gestul făcut de bărbatul care locuiește pe străzi.

„Îl știm de ani întregi, îi încărcăm telefonul și când e frig afară îi cumpărăm băuturi calde. Nu mă surprinde deloc că a făcut asta”, a spus David.

Anthony a avut, înainte să locuiască pe stradă, o afacere cu grădinărit. El spune că vrea să-și găsească de lucru folosindu-și cunoștințele în domeniul grădinăritului și al construcțiilor.

Un purtător de cuvânt al Poliției din Humberside a declarat că autoritățile încearcă încă să-l identifice pe cel de-al doilea hoț, cel care a fugit de la incidentul petrecut pe 6 februarie. Cel pe care Anthony l-a oprit se află în arest.

Radu Mazăre și Cristi Borcea, condamnați definitiv în dosarul retrocedărilor de plaje! Ce pedepse au primit cei doi