Atenție, informații care pot afecta emoțional!

Un locuitor din zonă a alertat autoritățile la ora locală 21.45, după ce a auzit strigăte de ajutor venind din direcția unui șantier public din Landenburg.

La fața locului au intervenit imediat poliția, serviciile de urgență și pompierii voluntari pentru a-l salva pe bărbatul grav rănit.

Victima, care a suferit răni ce i-au pus viața în pericol, a fost străpunsă de mai multe tije de armare utilizate în construcții pentru consolidarea plăcilor de beton.

Medicii au reușit să stabilizeze starea bărbatului, conform unui comunicat al poliției. „Cum și-a provocat tânărul de 28 de ani aceste răni este subiectul unei anchete în curs desfășurate de Comisariatul de Investigații Criminale din Mannheim”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției.

Cazul rămâne un mister, iar anchetatorii iau în considerare o ipoteză neobișnuită. Autoritățile nu exclud posibilitatea ca bărbatul să fi efectuat un salt cu parașuta fără autorizație.

„Aceasta este una dintre ipotezele luate în calcul”, a confirmat poliția. Întrebat despre posibila prezență a unei parașute la locul incidentului sau despre existența unui ham pe corpul bărbatului, nu s-au oferit detalii.

Ancheta este în desfășurare, iar poliția a lansat un apel către martorii care pot oferi informații despre incident sau care au observat ceva suspect în zonă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE