Atenție, informații care pot afecta emoțional!

Un locuitor din zonă a alertat autoritățile la ora locală 21.45, după ce a auzit strigăte de ajutor venind din direcția unui șantier public din Landenburg.

La fața locului au intervenit imediat poliția, serviciile de urgență și pompierii voluntari pentru a-l salva pe bărbatul grav rănit.

Victima, care a suferit răni ce i-au pus viața în pericol, a fost străpunsă de mai multe tije de armare utilizate în construcții pentru consolidarea plăcilor de beton.

Medicii au reușit să stabilizeze starea bărbatului, conform unui comunicat al poliției. „Cum și-a provocat tânărul de 28 de ani aceste răni este subiectul unei anchete în curs desfășurate de Comisariatul de Investigații Criminale din Mannheim”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției.

Cazul rămâne un mister, iar anchetatorii iau în considerare o ipoteză neobișnuită. Autoritățile nu exclud posibilitatea ca bărbatul să fi efectuat un salt cu parașuta fără autorizație.

„Aceasta este una dintre ipotezele luate în calcul”, a confirmat poliția. Întrebat despre posibila prezență a unei parașute la locul incidentului sau despre existența unui ham pe corpul bărbatului, nu s-au oferit detalii.

Ancheta este în desfășurare, iar poliția a lansat un apel către martorii care pot oferi informații despre incident sau care au observat ceva suspect în zonă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Acordul UE-Mercosur ajunge la Curtea de Justiţie a UE și este suspendat până la decizia CJUE, a stabilit Parlamentul European. Ce poate face însă Ursula von der Leyen și cum s-a votat
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Șocant ce a ieșit la iveală în cazul lui Alin Mario Berinde, care era dat dispărut de două zile și a fost omorât de doi colegi de școală. Cutremurător ce au găsit anchetatorii în locul unde a fost băiatul găsit. A complicat întreaga anchetă
Viva.ro
Șocant ce a ieșit la iveală în cazul lui Alin Mario Berinde, care era dat dispărut de două zile și a fost omorât de doi colegi de școală. Cutremurător ce au găsit anchetatorii în locul unde a fost băiatul găsit. A complicat întreaga anchetă
Sorin Grindeanu îl atacă public pe Tudor Chirilă! Multe s-au spus pe scena politică din România, dar la așa ceva chiar nu s-ar fi așteptat cineva! „Nu vă supărați, sunt oameni care au făcut facultăți, doctorate plagiate sau neplagiate”. Ce l-a deranjat atât de mult pe liderul PSD
Unica.ro
Sorin Grindeanu îl atacă public pe Tudor Chirilă! Multe s-au spus pe scena politică din România, dar la așa ceva chiar nu s-ar fi așteptat cineva! „Nu vă supărați, sunt oameni care au făcut facultăți, doctorate plagiate sau neplagiate”. Ce l-a deranjat atât de mult pe liderul PSD
Adevărul despre Brooklyn Beckham și dansul controversat cu mama sa de la nunta lui. Victoria Beckham e acuzată că i-ar fi sabotat momentul romantic cu Nicola Peltz
Elle.ro
Adevărul despre Brooklyn Beckham și dansul controversat cu mama sa de la nunta lui. Victoria Beckham e acuzată că i-ar fi sabotat momentul romantic cu Nicola Peltz
gsp
Scene șocante pe bulevardul Dimitrie Pompeiu! O legendă a Rapidului, încătușată de polițiști după ce ar fi devenit agresivă
GSP.RO
Scene șocante pe bulevardul Dimitrie Pompeiu! O legendă a Rapidului, încătușată de polițiști după ce ar fi devenit agresivă
„Love my girls”. A furat toate privirile la petrecerea de logodnă a lui Radu Drăgușin, la Athenee Palace
GSP.RO
„Love my girls”. A furat toate privirile la petrecerea de logodnă a lui Radu Drăgușin, la Athenee Palace
Parteneri
Imaginea momentului! O recunoști? Femeia care a zguduit showbizul anilor ‘90, odinioară adorată și invidiată, azi e judecată fără milă. E eroina unei mai controversate povești de iubire
Libertateapentrufemei.ro
Imaginea momentului! O recunoști? Femeia care a zguduit showbizul anilor ‘90, odinioară adorată și invidiată, azi e judecată fără milă. E eroina unei mai controversate povești de iubire
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Avantaje.ro
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
O mai recunoști? Luana, fosta soție a lui Cabral, arată incredibil la 58 de ani. Cum se menține și ce spune despre slăbit
Tvmania.ro
O mai recunoști? Luana, fosta soție a lui Cabral, arată incredibil la 58 de ani. Cum se menține și ce spune despre slăbit

Alte știri

Ce este venitul minim pe incluziune și categoriile de români care primesc banii în 2026
Știri România 10:36
Ce este venitul minim pe incluziune și categoriile de români care primesc banii în 2026
Lista „specialilor” exceptați de la interzicerea cumulului pensie-salariu. Bugetarii pensionari vor rămâne angajați dacă își reduc pensia cu 85%
Știri România 10:33
Lista „specialilor” exceptați de la interzicerea cumulului pensie-salariu. Bugetarii pensionari vor rămâne angajați dacă își reduc pensia cu 85%
Parteneri
Decriptarea discursului lui Trump la Davos. Ce înseamnă noua paradigmă globală pentru România
Adevarul.ro
Decriptarea discursului lui Trump la Davos. Ce înseamnă noua paradigmă globală pentru România
„Telenovela” Olimpiu Moruțan la Rapid s-a încheiat! Fotbalistul sosește azi în Giulești. Exclusiv
Fanatik.ro
„Telenovela” Olimpiu Moruțan la Rapid s-a încheiat! Fotbalistul sosește azi în Giulești. Exclusiv
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după prima etapă din 2026 în Superliga
Cu ce rămânem după prima etapă din 2026 în Superliga
„Aici e Slobozia!” Cum s-a trăit primul meci din istoria Unirii în Superliga pe noul stadion
„Aici e Slobozia!” Cum s-a trăit primul meci din istoria Unirii în Superliga pe noul stadion
Parteneri
David Beckham, prima reacție după declarațiile șocante făcute de fiul său, Brooklyn. Fostul fotbalist a intervenit în scandalul din familia lui: „Poate fi periculos...” Video
Elle.ro
David Beckham, prima reacție după declarațiile șocante făcute de fiul său, Brooklyn. Fostul fotbalist a intervenit în scandalul din familia lui: „Poate fi periculos...” Video
„Este absolut inimaginabil!”. Gabriela Firea iese la atac! L-a făcut praf pe un un bărbat „cu funcție” din România și a atras atenția asupra gestului său scandalos
Unica.ro
„Este absolut inimaginabil!”. Gabriela Firea iese la atac! L-a făcut praf pe un un bărbat „cu funcție” din România și a atras atenția asupra gestului său scandalos
Sorin Grindeanu a răbufnit la adresa lui Tudor Chirilă: „Care e expertiza unor domni de la Vocea României în ceea ce privește legile justiției?”, iar ce a mai putut spune a devenit subiectul zilei: "Nu mă interesează..."
Viva.ro
Sorin Grindeanu a răbufnit la adresa lui Tudor Chirilă: „Care e expertiza unor domni de la Vocea României în ceea ce privește legile justiției?”, iar ce a mai putut spune a devenit subiectul zilei: "Nu mă interesează..."

Monden

Power Couple România 2026. Eliminare neașteptată în cea mai recentă ediție. Ce s-a întâmplat cu soția lui Zmărăndescu
Stiri Mondene 10:57
Power Couple România 2026. Eliminare neașteptată în cea mai recentă ediție. Ce s-a întâmplat cu soția lui Zmărăndescu
Daciana Sârbu, reguli stricte pentru fetele sale. Cum o pedepsește pe Maria, fiica adoptivă: „Ca părinte, trebuie să fii mereu atent”
Stiri Mondene 10:41
Daciana Sârbu, reguli stricte pentru fetele sale. Cum o pedepsește pe Maria, fiica adoptivă: „Ca părinte, trebuie să fii mereu atent”
Parteneri
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
TVMania.ro
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
Ultimele clipe din viața lui Mario, ucis cu bestialitate de prieteni. Reacția mamei unuia dintre criminali
ObservatorNews.ro
Ultimele clipe din viața lui Mario, ucis cu bestialitate de prieteni. Reacția mamei unuia dintre criminali
Ce finețe, ce femeie tânără și frumoasă! Cine este și cum arată discreta soție a lui Miodrag Belodedici, femeia care nu face un secret din faptul că îl adoră!
Libertateapentrufemei.ro
Ce finețe, ce femeie tânără și frumoasă! Cine este și cum arată discreta soție a lui Miodrag Belodedici, femeia care nu face un secret din faptul că îl adoră!
Parteneri
Lindsey Vonn a intrat în trendul „2016” și a „rupt” internetul cu imaginile postate: „Ședința noastră cu body paint”
GSP.ro
Lindsey Vonn a intrat în trendul „2016” și a „rupt” internetul cu imaginile postate: „Ședința noastră cu body paint”
A numit țara-model pentru România: „Nu trebuie copiat 100%, putem să adaptăm!”
GSP.ro
A numit țara-model pentru România: „Nu trebuie copiat 100%, putem să adaptăm!”
Parteneri
Studiu alarmant. Paracetamolul ar putea reduce frica și crește comportamentele riscante
Mediafax.ro
Studiu alarmant. Paracetamolul ar putea reduce frica și crește comportamentele riscante
VIDEO El este tânărul care se zbate între viață și moarte după ce mașina i-a fost spulberată de tren, în Chiajna. Ghițan are doar 30 de ani și este tatăl a doi copii
StirileKanalD.ro
VIDEO El este tânărul care se zbate între viață și moarte după ce mașina i-a fost spulberată de tren, în Chiajna. Ghițan are doar 30 de ani și este tatăl a doi copii
Primele declarații ale mamei lui Alin, băiatul de 15 ani ucis în Timiș! Femeia îi anunțase dispariția cu doar două zile înainte de a fi găsit mort
Wowbiz.ro
Primele declarații ale mamei lui Alin, băiatul de 15 ani ucis în Timiș! Femeia îi anunțase dispariția cu doar două zile înainte de a fi găsit mort
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut, la doi ani după problemele de sănătate! Imaginile care i-au șocat pe fanii artistului: „Eu nu cred că e…”
Wowbiz.ro
Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut, la doi ani după problemele de sănătate! Imaginile care i-au șocat pe fanii artistului: „Eu nu cred că e…”
Reacția neașteptată a mamei lui Mario, tânărul care s-a stins în Timis sub privirile prietenilor săi. Ce a făcut unul dintre adolescenți chiar la o zi după ce s-a întâmplat tragedia👇
Redactia.ro
Reacția neașteptată a mamei lui Mario, tânărul care s-a stins în Timis sub privirile prietenilor săi. Ce a făcut unul dintre adolescenți chiar la o zi după ce s-a întâmplat tragedia👇
Fanii Real Madrid și FC Barcelona sunt îndoliați! Celebrul fotbalist s-a stins din viață la vârsta de 91 de ani: „Unul dintre jucătorii legendari ai clubului”
KanalD.ro
Fanii Real Madrid și FC Barcelona sunt îndoliați! Celebrul fotbalist s-a stins din viață la vârsta de 91 de ani: „Unul dintre jucătorii legendari ai clubului”

Politic

Acordul UE-Mercosur ajunge la Curtea de Justiţie a UE și este suspendat până la decizia CJUE, a stabilit Parlamentul European. Ce poate face însă Ursula von der Leyen și cum s-a votat
Politică 21 ian.
Acordul UE-Mercosur ajunge la Curtea de Justiţie a UE și este suspendat până la decizia CJUE, a stabilit Parlamentul European. Ce poate face însă Ursula von der Leyen și cum s-a votat
Cu cine ar vota românii la parlamentare, conform unui sondaj INSCOP. AUR câștigă și mai mult teren
Politică 21 ian.
Cu cine ar vota românii la parlamentare, conform unui sondaj INSCOP. AUR câștigă și mai mult teren
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
O vede pe FCSB câștigătoare în Croația! Previziune-șoc înaintea meciului cu Dinamo Zagreb: „E în ADN-ul ei”
Fanatik.ro
O vede pe FCSB câștigătoare în Croația! Previziune-șoc înaintea meciului cu Dinamo Zagreb: „E în ADN-ul ei”
Te îmbolnăvești mai ușor atunci când ești stresat? Ce spune știința
Spotmedia.ro
Te îmbolnăvești mai ușor atunci când ești stresat? Ce spune știința