Viziunea Ringier România: Standarde internaționale premium, pentru viitorul pieței media digitale

„Lansarea verticalei Retail Media Network Ringier Romania marchează o etapă esențială în strategia noastră de transformare digitală premium. Prin această nouă divizie, continuăm să investim în viitor și să extindem în România standardele de excelență ale grupului Ringier, deja confirmate în piețe internaționale mature. Nu este doar o linie de business, ci și un angajament de a oferi partenerilor noștri un ecosistem publicitar care elimină granița dintre conținutul de calitate și decizia de achiziție, aliniind piața locală la cele mai înalte standarde de performanță”, a declarat Andrei Bereandă, CEO Ringier România.

Retail Media Network: Relevanță în momentul deciziei

RMN conectează platforme media, aplicații mobile și retaileri din verticale cheie, oferind brandurilor acces la consumatori, în punctele critice ale procesului de cumpărare online. Divizia cuprinde în prezent parteneri de top din piața locală:

Retail & Pharma: Catena

Quick Commerce & Delivery: Bringo, Glovo, Wolt, Sezamo

Real Estate: Imobiliare.ro

QSR & Coffee Retail: 5 to go

Beauty & Wellness: Mero

O abordare integrată și scalabilă

„Retail Media Network reprezintă un pas natural în evoluția ofertei media Ringier. De la conținut premium, la conversie: Ringier România extinde parteneriatele de durată, în zona de e-commerce, prin Retail Media Network”, a precizat Dana Aneculoaei, Head of Digital Sales, Ringier România.

„Lansarea RMN reflectă o schimbare semnificativă în modul în care construim produse media digitale. Nu mai vorbim despre simple canale de distribuție, ci despre ecosisteme integrate, în care conținutul, datele și tehnologia lucrează împreună pentru a crea valoare reală pentru branduri și consumatori”, a susținut Roxana Cristolovean, Head of Media Development and Partnership.

„Am creat o platformă deschisă, capabilă să integreze rapid noi parteneri. Ne concentrăm pe soluții flexibile, astfel încât brandurile să comunice eficient în puncte-cheie din procesul de decizie”, adaugă Andrei Cantaragiu, Digital Sales Manager – RMN & Video Sales House.

Consolidarea portofoliului: Regia de Video Sales

Pe lângă expansiunea RMN, Ringier România continuă să dezvolte prima regie de vânzări dedicată produselor video digitale premium. Pe lângă proiectele video deja lansate, lucrăm și la lansarea unor produse inovatoare. Portofoliul actual include:

News & Business: Libertatea.ro (liderul presei de news), Oficiul de Știri , Financiarul .

(liderul presei de news), , . Women & Lifestyle: Un portofoliu de top care include Elle.ro, Viva.ro, Unica.ro, Avantaje.ro, Libertateapentrufemei.ro și Tvmania.ro .

Un portofoliu de top care include și . Verticale Specializate: Auto Bild (automotive) și Munții Noștri (outdoor & lifestyle).

Ringier România își menține promisiunea de a fi pionier în transformarea digitală a pieței media locale. Așa cum am realizat deja în 2025, strategia noastră se bazează pe o evoluție constantă și pe adaptarea rapidă la nevoile partenerilor.

