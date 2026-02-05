O încălcare costisitoare a regulamentului

Iubitorii de câini și pisici pun periodic personalul Swiss Air în situații jenante. Ei își revendică dragostea pentru animale, dar ignoră regulile de siguranță, igienă și respect față de ceilalți pasageri. Ceea ce pentru unii este o mângâiere inofensivă a animalului, pentru alții este sinonim cu stresul – de exemplu, pentru persoanele alergice sau pasagerii anxioși.

O decizie recentă de sancționare arată cât de repede această dragoste pentru animalele lor poate deveni o încălcare costisitoare a regulamentului. Pe 20 decembrie 2024, un bărbat din Berlin se află într-un zbor de la Zurich la São Paulo (Brazilia).

La bord se află și câinele său, ceea ce, în principiu, nu ar trebui să fie o problemă – Swiss permite transportul câinilor și pisicilor mici de până la opt kilograme în cabină. Dar numai în condiții foarte clare: animalul trebuie să rămână într-o cușcă de transport, așezată sub scaunul din față.

Aceasta trebuie să fie curată, rezistentă la evadare și la zgârieturi. Este strict interzis ca animalul să fie lăsat să se plimbe liber sau să fie mângâiat.

Amendă de aproape 800 de franci

Cu toate acestea, bărbatul nu a respectat această regulă. Imediat după îmbarcare, și-a scos câinele din cușca de transport. Personalul de cabină i-a atras atenția că animalul trebuie să rămână în cușcă pe toată durata zborului. Mai târziu, în timpul mesei, câinele a ieșit a doua oară din cușcă. Apoi, pentru a treia oară, animalul este scos din cutie pentru a fi mângâiat.

În mai multe rânduri, pasagerul a ignorat instrucțiunile personalului. În cele din urmă, el a fost amendat de Oficiul Federal al Aviației Civile (FOCA). Bărbatul a trebuit să plătească 791 franci elvețieni. „Proprietarul câinelui poate, desigur, să hrănească animalul de companie. Dar libera circulație a câinelui sau chiar a pisicii în cabină nu este autorizată.

Un alt incident a avut loc pe un zbor operat de Helvetic în numele Swiss. Pe zborul de la Zurich la Bologna, o italiancă a refuzat să își lase câinele în cușcă în timpul zborului, în ciuda cererilor repetate ale însoțitorului de bord. Amenda nu a întârziat să apară: 400 de franci elvețieni. FOCA a acuzat-o pe femeie că „a ignorat în mod repetat instrucțiunile echipajului de cabină”.

Există și excepții

Aceste două cazuri arată cât de fină este granița dintre a iubi animalele și a încălca regulile la bord. Dacă doriți să vă luați câinele sau pisica cu dvs. în avion, trebuie să faceți o alegere: fie animalul respectă regulile jocului în ceea ce privește spațiul limitat din cabină – fie este mai bine ca acesta să călătorească în cală.

Swiss subliniază că există și excepții. Acesta este cazul animalelor de serviciu, adică al câinilor ghid sau de asistență.

„Acestea nu sunt supuse restricțiilor de dimensiune sau greutate. Ele călătoresc gratuit în cabină și nu trebuie să fie plasate într-o cușcă”. Pentru ca un zbor să se desfășoare în siguranță și fără incidente, câinele trebuie să fie dresat să se supună stăpânului său și să se comporte corespunzător. Aceasta înseamnă că nu trebuie să latre, să mârâie sau să sară pe oameni.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis că un câine transportat în cala unui avion este considerat bagaj, limitând astfel compensațiile în caz de pierdere. Potrivit AFP, această hotărâre provine dintr-un litigiu între compania aeriană spaniolă Iberia și un pasager al cărui câine a dispărut în timpul unui zbor din Buenos Aires spre Barcelona, în octombrie 2019.

