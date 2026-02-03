Panică, pe 30 ianuarie, la bordul unui zbor de linie între Vietnam și Thailanda! Incidentul a fost provocat de un pasager rus în vârstă, care a creat haos la mii de metri altitudine. Bărbatul s-a dezbrăcat până la lenjeria intimă, a alergat prin avion și a amenințat că se aruncă din aeronavă.

Martorii au povestit că pasagerul a început să se comporte ciudat imediat după decolare, mergând frecvent la toaletă și abordând alți călători.

Situația a escaladat rapid, acesta adresând injurii personalului de bord și strigând, în limba rusă, „Vreți să murim cu toții aici?”.

✈️ A half-naked Russian-speaking tourist jumped out of a plane without a jet bridge



On an AirAsia flight from Nha Trang to Bangkok, a man caused chaos on board: he ran through the cabin, argued with the crew, tried to start fights, and eventually stripped down to his underwear.… pic.twitter.com/oyBlAH7vyY — kayvan sabouri (@KayvanSabouri) January 30, 2026

Echipajul a fost obligat să devieze cursul către Bangkok, unde aeronava a aterizat de urgență. Înainte ca scara de pasageri să fie amplasată, bărbatul a deschis o ușă a avionului și a sărit pe pista de aterizare și s-a rănit la un picior. A fost în cele din urmă reținut de autoritățile thailandeze.

Pe 31 ianuarie, oficialii din Thailanda au anunțat refuzul de a-i permite intrarea în țară. Bărbatul, care solicitase acces în cadrul unui program fără vize pe 60 de zile, era în stare de ebrietate, incoerent și incapabil să explice scopul călătoriei sau locația unde urma să stea.

În aceeași zi, acesta a fost deportat în Vietnam.

