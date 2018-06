Pensionarul în vârstă de 71 de ani a adormit la volan iar mașina scăpată de sub control a lovit frontal microbuzul școlar. Accidentul s-a produs vineri după amiază în localitatea Bivolari din Iași. Un echipaj de pe ambulanță și altul de la SMURD au intervenit de urgență, dar, din fericire, leziunile victimelor nu au fost foarte grave.

Copilul din microbuz și-a spart buza și a primit îngrijiri medicale la fața locului, fără să fie nevoie de internare în spital. Șoferul în vârstă de 71 de ani și o femeie pasager în mașină au fost duse însă la spital pentru investigații.

“Am fost solicitati la ora 13.50 sa intervenim la un accident rutier cu victime produs in localitatea Bivolari. A fost dirijat un echipaj medical cu asistent de la substatia Bivolari, care de la locul solicitarii a preluat o femeie de 49 de ani – pasager spate in autoturism, cu traumatism cranio-cerebral fara plaga contuza, contuzie cot si contuzie de membru inferior drept. Pacienta a primit ingrijiri medicale si a fost transportata la UPU Sf. Spiridon pentru investigatii suplimentare. La fata locului se mai afla un barbat de 76 de ani, cu traumatism toracic, care a fost dirijat la Centrul de Permanenta Bivolari de unde va fi preluat de un alt echipaj SAJ Iasi pentru a fi transportat la spital. Totodata, un copil de 12 ani din microbuzul scolar avea o plaga in zona buzei, era stabil hemodinamic si nu a necesitat transportarea la o unitate medicala”, a declarat Nicolai Pralea, purtator de cuvant al SAJ Iasi, pentru bzi.ro

În microbuz se aflau zece copii. La fața locului au intervenit polițiștii rutieri, criminaliștii, un Echipaj de Prim Ajutor SMURD si un echipaj de la SAJ Iasi.

