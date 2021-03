Un pensionar german care are 98% din suprafața corpului tatuată a intrat în Cartea Recordurilor. Unde își mai poate face desene

„Am început nebunia doar după căderea zidului Berlinului”, a mărturisit Magneto, fost poștaș. „În RDG, tatuajele erau de neimaginat. Abia la 46 de ani mi-am făcut primul tatuaj, o lacrimă sub ochi”, rememorează Kirsch.

Potrivit calculelor, pensionarul are 86 de tatuaje, 17 piercinguri și diferite alte implanturi. În total, a petrecut 720 de ore sub acul tatuatorului. În plus, Kirsch și-a schimbat și culoarea ochilor, o procedură extrem de controversată și periculoasă, care poate duce la pierderea vederii.

I-au mai rămas tălpile!

Bărbatul spune că a cheltuit peste 25.000 de euro pentru a-și desăvârși corpul.

„Doar tălpile picioarelor mele nu sunt tatuate”, dezvăluie Magneto.

Wolfgang Kirsch este supranumit „Magneto”, deoarece o parte dintre implanturile sale, cele din degete sau de pe gât, sunt magnetice și pot atrage diferite obiecte metalice.

Wolfgang Kirsch este cea mai tatuată persoană din Germania și cea mai tatuată persoană de peste 70 de ani din lume. Recordul absolut este deținut de brazilianul Marcelo Ribeiro, 38 de ani, care are 99% din suprafața corpului acoperită de circa 1.000 de tatuaje.

Foto: rekord-institut.org



