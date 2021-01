”Mister Tattoos” susține că are peste 1.000 de tatuaje. Pe lângă desenele deja ”banale”, Marcelo a suferit şi modificări ”extreme”: și-a schimbat culoarea ochilor, are limba despicată, implanturi de silicon în braţe sau dinţi îmbrăcaţi în nichel.

Și-a ”tatuat” și ochii

Da, brazilianul chiar și-a decolorat ochii, o procedură extrem de controversată și periculoasă care poate duce la pierderea vederii.

Lui Riberio pare să nu-i pese. ”Nu am simțit nimic, eram sub influența narcoticelor. După ce a trecut anestezia, am avut câteva zile arsuri, atât”, își amintește el.

Când a suferit cel mai mult? ”Să lucrezi cu acul la nivelul urechilor este foarte, foarte dureros”, recunoaște.

Desene pe interiorul buzelor!

Marcelo are peste 210.000 de fani pe Instagram. Spune că va continua să se tatueze.

”De când eram copil am vrut să fac ceva să ies în evidență, dar să fie și artistic. Acum am devenit eu însumi o operă de artă. Arăt ca nimeni altcineva”, explică.

Nici acum nu a rămas fără idei. Vrea să-și facă un tatuaj pe interiorul buzelor!

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Citeşte şi:

Anthony Fauci, consilierul Casei Albe pe tema COVID, noi dezvăluiri despre presiunile administrației Trump. A primit și amenințări cu moartea

Trei știri importante despre banii tăi: Cât ar trebui să plătești de fapt pentru telefonia mobilă, care sunt calculele pentru o mașină electrică și un sfat despre bitcoin

Youtube a șters clipul în care „premierul AUR” înota într-un lac rece și vorbea despre „o pandemie a fricii”. „Încalcă termenii și condițiile” este mesajul afișat

PARTENERI - GSP.RO WOW! Sorana Cîrstea, săgeată către Simona Halep la Australian Open? Ce a apărut la miezul nopții

HOROSCOP Horoscop 25 ianuarie 2021. Racii au impulsuri dintre cele mai frumoase, dar e necesar să le și asculte cineva

Știrileprotv.ro Ce se petrece acum la Wuhan, orașul din care a pornit pandemia. Aproape nicăieri în lume nu mai întâmplă asta

Telekomsport ŞOC! Băiatul care a prevestit pandemia anunţă o nouă TRAGEDIE pentru omenire. Ce urmează să se întâmple între decembrie 2020 şi martie 2021

PUBLICITATE Sore și Lidia Buble, protagonistele unui editorial fashion dintr-un viitor în care ochelarii de soare au microfon (PUBLICITATE)