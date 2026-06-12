Dražen Arkovici a sărit în apă pentru a elibera un delfin prins în plasa de pescuit. Incidentul s-a petrecut joi, 11 iunie, iar gestul său a fost surprins pe video.

„Delfinii simt tot, sunt mamifere ca noi. Când pun mâna pe el, știe că sunt acolo să-l ajut și nu devine agresiv”, a explicat Dražen.

Deși aceasta nu a fost prima dată când salvează un delfin, pescarul recunoaște că intrarea în plasa plină de pești poate fi riscantă, din cauza prezenței altor specii periculoase.

Membru al unei familii de pescari de patru generații, bărbatul și-a petrecut copilăria în larg, învățând meseria de la tatăl său.

Cu toate că meseria sa l-a pus de multe ori în situații periculoase, el consideră că salvarea unui delfin nu este un risc major.

Marea este imprevizibilă, trebuie respectată. Frica e cea mai periculoasă, adaugă pescarul.

Dražen are trei copii, dar niciunul nu pare să îi urmeze cariera. Fata cea mică, pasionată de animale, a fost extrem de încântată de acțiunea tatălui său: „I-am trimis fiicei mele videoclipul, iar ea s-a lăudat imediat la școală că tatăl ei e un erou, a salvat un delfin. E foarte mândră de mine”.

Pescarul mărturisește că, deși iubește marea, nu ar dori ca această meserie să fie preluată de copiii săi, considerând-o din ce în ce mai dificilă și mai puțin profitabilă.

„Astăzi, pescuitul nu mai e o plăcere, e o luptă. Sperăm mereu la un mâine mai bun”, concluzionează el.

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