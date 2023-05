Incidentul s-a petrecut pe aeroportul din San Diego, statul american California, când începuse îmbarcarea într-un avion care trebuia să zboare la Sacramento.

În timp ce aștepta la poartă, pasagerul Matt Rexroad a auzit un anunț la difuzoare privitor la un incident cu ușa avionului. Zborul urma să fie întârziat, până când cineva va debloca ușa de acces.

„Am văzut, apoi, pilotul, s-a cățărat pe fereastra cabinei, a intrat și a deschis ușa!”, a explicat Rexroad, care a făcut fotografiile devenite virale.

„Este cu siguranță ceva ce nu se întâmplă în fiecare zi. Zbor mii de kilometri lunar și nu am văzut niciodată așa ceva”, a spus Rexroad.

Cursa a fost întârziată pentru scurt timp, „Din punctul meu de vedere, toate meritele pilotului, s-a mișcat atât de repede”, a mai spus pasagerul.

No joke… yesterday last passenger got off plane with no one else on board, he shut the door. Door locked. Pilot having to crawl through cockpit window to open door so we can board. @SouthwestAir pic.twitter.com/oujjcPY67j