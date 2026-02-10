Incidentul a avut loc în orașul Gainesville, la scurt timp după ce aeronava monomotor decolase de pe Aeroportul Memorial Lee Gilmer. La scurt timp, motorul a cedat, transformând un zbor de instrucție într-o luptă pentru supraviețuire.

„Să-i spuneți soției mele că o iubesc”

Momentele de groază din carlingă au fost surprinse într-o înregistrare a traficului aerian obținută de presa locală.

Conștient că altitudinea nu îi permite să se întoarcă la pistă și că impactul este iminent, pilotul Thomas Rogers a transmis un ultim mesaj sfâșietor turnului de control.

CrashVision: Lets just say, this is not your typical ride to work. A small airplane was forced to make an emergency landing on a busy roadway in Gainesville, GA!

It crashed into multiple vehicles.

Fortunately no one had severe injuries. pic.twitter.com/kDIG3pld2j — John Cremeans (@JohnCremeansX) February 10, 2026

„Nu vom reuși… Vă rog să-i spuneți soției mele, Molly, că o iubesc… și părinților mei. Îi iubesc atât de mult”, s-a auzit vocea tremurândă a pilotului, chiar înainte de impact.

Rogers a explicat ulterior pentru Fox 5 Atlanta că au încercat să planeze înapoi spre aeroport „ca la carte”, dar distanța era prea mare.

Singura opțiune rămasă a fost aterizarea forțată pe Browns Bridge Road, în jurul orei locale 12:00.

Impactul cu mașinile din trafic

Imaginile surprinse de martori arată aeronava coborând rapid și intrând în coliziune cu mașinile aflate în trafic. Șoferii au încercat disperați să evite avionul care rula pe asfalt.

„Tocmai i-am spus soțului meu: „Ăsta e un avion! Ăsta e un avion!”. Ne-a speriat foarte tare”, a povestit Deanna Campbell, martoră la eveniment, pentru WSB-TV.

Deznodământ „absolut remarcabil”

Departamentul de Poliție din Gainesville (GPD) a confirmat că avionul a lovit trei vehicule la sol. Cu toate acestea, căpitanul de poliție Kevin Holbrook a descris lipsa unor victime sau a unor răni grave drept „absolut remarcabilă”.

Atât Rogers, cât și elevul pilot au scăpat doar cu răni minore, fiind transportați la spital pentru îngrijiri de rutină.

Echipajele de intervenție au reușit să degajeze carosabilul, iar traficul în zonă a fost reluat în cursul aceleiași zile.

