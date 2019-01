În clipul video, ofițerul îl roagă pe animal să iasă la stradă, să discute. Când bărbatul refuză, ofițerul se îndreaptă amenințător către el, în timp ce animalul a început să latre. Omul legii nu a stat pe gânduri, a scos arma și a tras un foc. Imediat, câinele a început să se tăvălească pe jos de durere, potrivit Fox News.

„Te-am avertizat”, i-a spus polițistul stăpânului câinelui.

Din fericire, câinele a fost salvat. „Este un cățel tare curajos, dar nu ar răni pe nimeni”, a mai adăugat stăpânul cățelului', a declarat stăpânul câinelui.

Officer in Conway AR shot a innocent dog on private property without a warrant! just a stray dog wanting attention and barking like any other didnt even kill the dog just left it to suffer. Total bullshit. Prayers to the owner who just lost their dog:( pic.twitter.com/lXYKk06ehG

— Catie (@catiejwoodson) January 5, 2019