Potrivit Parchetului polonez, planul „era coordonat de la Kremlin“ și viza „comiterea unui atac” împotriva președintelui ucrainean pe aeroportul Rzeszów-Jasionka, un punct-cheie pentru tranzitul internațional către Ucraina și bază a unui contingent important de militari americani.

Pawel K., rezident al orașului Hrubieszów, din estul Poloniei, era responsabil cu colectarea și transmiterea de date sensibile privind măsurile de securitate pe aeroportul Rzeszów „pentru a servi planului serviciului militar de informații al Federației Ruse (GRU)”. Bărbatul a fost condamnat pentru infracțiuni de spionaj și deținere ilegală de arme și muniții.

Purtătoarea de cuvânt a Parchetului polonez, Anna Adamiak, a subliniat că Pawel K. „își manifestase anterior disponibilitatea de a se alătura atât grupului de mercenari Wagner, cât și serviciului de informații de pe lângă Statul-Major” al armatei ruse. El intenționa să ajute la pregătirea unei „posibile tentative de asasinat împotriva șefului unui stat străin”, a precizat purtătoarea de cuvânt.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al serviciilor speciale poloneze, Jacek Dobrzynski, a declarat marți că în timpul procesului au fost prezentate „dovezi solide” privind comiterea unor delicte grave împotriva securității Poloniei.

Fostul șef al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), Vasil Maliuk, a declarat anul trecut că rușii au pregătit 2,5 kilograme de explozibil pentru atacul planificat în Polonia împotriva lui Volodimir Zelenski.

Potrivit lui Maliuk, agenții ruși „dirijau cu meticulozitate planul”, care prevedea totodată implicarea unui adolescent de 14 ani pentru supravegherea obiectivelor.

Într-un alt caz, Ministerul polonez al Apărării a comunicat marți reținerea unui angajat civil la sediul său din Varșovia sub acuzația de spionaj. Potrivit unui comunicat, responsabilul respectiv făcea parte din Departamentul de Strategie și Planificare a Apărării și este acuzat de „colaborare cu servicii de informații străine într-un dosar supervizat de serviciul de contrainformații militare”.

Polonia a arestat zeci de colaboratori ai serviciilor secrete rusești implicați în tentative de sabotaj pe teritoriul său pe fondul războiului hibrid purtat de Rusia împotriva statelor membre UE și NATO.

La rândul lui, Volodimir Zelenski a declarat că a fost vizat de mai multe comploturi de asasinare puse la cale de serviciile secrete rusești.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE