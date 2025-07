Potrivit datelor oficiale, în primele şase luni din acest an, exporturile de autoturisme şi camionete noi către Statele Unite au scăzut cu 15,9% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Scăderea s-a accentuat în luna mai, la o lună după ce Donald Trump a anunţat introducerea tarifelor.

În același timp, exporturile de camioane şi utilaje grele – categorie care include tractoare şi vehicule de construcţii – au scăzut cu 31,5%. Aceste vehicule pot depăşi preţul de 100.000 de dolari, iar tariful de 25% impus de administrația Trump a făcut ca transportul lor să devină neprofitabil.

Portul Anvers-Bruges a servit ca hub pentru 3 milioane de vehicule la nivel global în 2024. În contextul tarifelor, „perspectivele pentru a doua jumătate a anului rămân incerte”, potrivit unui comunicat. Totul depinde de posibilitatea încheierii unui acord comercial între Statele Unite şi UE până la 1 august.

Constructori auto europeni, precum Volkswagen şi Volvo, sperau la un acord până la expirarea termenului iniţial fixat de președintele american, dar negocierile nu au dus la niciun rezultat concret. Înainte de mandatul lui Trump, exporturile auto către Statele Unite erau taxate cu 2,5%, dar din aprilie, tariful a crescut la 25%, ceea ce a dus la o majorare substanţială a preţului final pe piaţa americană.

„Impactul tarifelor a fost un şoc instantaneu. Spre deosebire de Brexit sau pandemie, unde au existat valuri de adaptare, aici acţiunea a fost bruscă şi severă, chiar dacă fusese anticipată în discursurile politice”, a subliniat Justin Atkin, reprezentantul pentru Regatul Unit şi Irlanda al portului Anvers-Bruges.

Reprezentanții portului nu au oferit un număr exact al vehiculelor blocate, însă au precizat că este vorba de mii de unităţi. În plus, sunt semne că tot mai multe automobile chineze sunt depozitate în port, un posibil semn al redirecţionării fluxurilor comerciale, în contextul tensiunilor comerciale dintre Beijing şi Washington.

