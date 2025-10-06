Sindicatul poștașilor a intervenit, cerând explicații, iar Poșta Slovenă l-a avertizat pe angajat că ar putea fi dat afară pentru că a muncit „prea repede”.

„Legea spune că trebuie să livrăm toate expedierile în maximum trei zile. El le-a dus într-o singură zi. Și din cauza asta a primit avertisment de concediere”, a spus Saso Grzinic, de la Sindicatul Lucrătorilor Poștali.

Sindicatul consideră decizia abuzivă pentru că nimeni nu se aștepta ca eficiența să fie pedepsită. Problema a fost că poștașul livra, în același timp, atât trimiteri obișnuite, cât și prioritare, deși acestea din urmă au un preț mai mare.

Pe de altă parte, sindicatul susține că Poșta întârzie intenționat unele livrări, pentru a justifica tariful mai ridicat.

„I-au scris că a produs prejudicii companiei și că nu a respectat buna reputație a instituției”, a precizat sindicatul poștașilor din Slovenia.

