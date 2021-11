Un preot care slujește printre terasele din Centrul Vechi al Capitalei ajută bătrânii rămași singuri: „Îi ajutăm cu hrană, facem curat, îi ducem la spital”

Acum 12 ani, când Mihai Gojgar a fost numit preot paroh la Biserica Sfântul Dumitru-Poștă din București, primul lucru pe care l-a făcut a fost să înceapă o campanie de promovare a lăcășului de cult. Și-a dorit ca turiștii și cei de la terasele din Centrul Vechi să afle istoria de 500 de ani a bisericii, să le spună de ce „este un reper al orașului”, scrie publicația B365.ro.

Tot aici a reușit să crească în jurul său o comunitate de tineri cu ajutorul căreia oferă servicii de asistență la domiciliu bătrânilor singuri sau celor afectați de pandemia de Covid-19.

„Comunicarea faptelor de caritate am început-o pe mai multe căi, pe pagina de Facebook și Instagram a bisericii, dar cea mai eficientă s-a dovedit a fi comunicarea de la om la om. Asta mi-a rămas în minte: poți să apelezi la tehnică, dar cea mai fructuoasă rămâne comunicarea ca pe vremea apostolilor, de la suflet la suflet, din vorbă în vorbă. Multe s-au schimbat când este vorba de comunicare și parcă nimic nu s-a schimbat. Biserica noastră mai este și paraclis universitar pentru studenți, media de vârstă în comunitate fiind de 35-40 de ani, predomină credincioșii educați, avem 80 de familii. Este biserica în care se poartă mască de protecție și oamenii sunt îndemnați să se protejeze, pentru că noi respectăm cerințele statului și ale bisericii”, a declarat părintele Gojgar.

Biserica noastră are o istorie străveche, fără doar și poate că s-ar putea scrie un roman dostoievskian ca dimensiune despre trecutul acestui lăcaș. Cum este să fiu preot în Centrul Vechi? Este o provocare pentru mine să-l slujesc pe Dumnezeu înconjurat de terase și de restaurante părintele Mihai Gojgar

Lăcașul de cult este situat la câțiva pași de sediul BNR, aproape de Teatrul de Comedie.

Foto credit Preot Paroh Mihai Gojgar

Asistență la domiciliu pentru bătrâni

Preotul bucureștean a reușit să acrediteze serviciul de asistență la domiciliu la Ministerul Muncii, o premieră pentru o biserică din Capitală, notează publicația.

„Am descoperit că în București este o foarte mare nevoie de asistență la domiciliu a bătrânilor. Mulți tineri au plecat în străinătate, iar părinții lor au rămas singuri. Pe lângă aceasta, pandemia a separat familii și, mai ales în București, foarte mulți tineri nu au timp să-și îngrijească părinții. Există acest segment de oameni activi cu vârste între 40 și 50 de ani care lucrează foarte mult și nu au timp.

Bucuria mea cea mare este că, în această lună, am reușit să acredităm serviciul nostru de asistență la domiciliu la Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Suntem singurul serviciu de acest tip care funcționează în București, pe lângă biserică. Oferim servicii de suport, ajutor pentru prepararea și livrarea hranei, facem cumpărături pentru cei bătrâni, le facem curățenie, plătim facturi, ridicăm rețete de medicamente sau îi însoțim la spital. În plus, asigurăm și servicii de bază, ajutor pentru igienă corporală, transport, îi ajutăm să se îmbrace sau să se dezbrace sau pur și simplu socializăm cu ei, stăm de vorbă și le oferim un sprijin sufletesc”, spune acesta.

Ghiozdane și burse pentru copii

Biserica nu a sărit doar în ajutorul persoanelor în vârstă, ci și al copiilor sărmani.

„În vara aceasta am avut Augusteria, un festival în luna august care-a avut drept scop susținerea unei campanii pentru educație. 400 de copii au primit în această vară ghiozdane complet echipate. Am avut și un Festivalul Limonadei, tot pentru strângere de fonduri pentru educația copiilor nevoiași. Acum avem în desfășurare o licitație online, Arte pentru Carte, cu scopul de a obține fonduri pentru burse. Până acum am reușit să obținem 9 burse de câte 300 de lei lunar pentru 9 copii”, spune părintele.

Mai multe despre ceea ce face preotul bucureștean și despre istoria de jumătate de secol a bisericii, care a trecut prin cutremure și a scăpat unui mare incendiu, puteți citi pe B365.ro.

Foto: B365.ro

