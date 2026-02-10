Un Rolex Oyster Perpetual Sky Dweller

În plină campanie de austeritate anunțată de premierul Ilie Bolojan, Ioan Stegeran, primarul comunei maramureșene Fărcașa, a fost surprins purtând un ceas Rolex evaluat la aproximativ 50.000 de euro.

Deși șeful Guvernului cere reduceri drastice de cheltuieli în administrația locală, edilul aflat la al șaptelea mandat nu consideră accesoriul o problemă, susținând că a fost achiziționat din venituri proprii și că deține factura justificativă.

„Dacă îmi doresc ceva, pot să spun că îmi cumpăr. Nu mă ascund cu ceasul. E al meu. Am factură, tot. (…) Dacă aș umbla cu un ceas și n-aș avea bani sau aș fi dator, n-aș fi OK. Dacă aș avea bani și aș umbla cu un ceas Pobeda, iar n-ar fi OK”, a declarat Ioan Stegeran pentru Euronews România.

A atras toate privirile în Parlament

Chiar în timp ce premierul Ilie Bolojan pregătea planul de tăieri bugetare, primarul liberal Ioan Stegeran a atras toate privirile în Parlament cu un Rolex Oyster Perpetual Sky Dweller. Accesoriul, un simbol al luxului evaluat la 50.000 de euro, a fost purtat de edilul din Fărcașa exact la reuniunea unde șeful Guvernului le-a cerut primarilor să fie mai chibzuiți cu banii publici.

Rolex Sky Dweller este unul dintre cele mai complexe și scumpe modele din portofoliul mărcii, fiind echipat cu calendar anual și afișaj pentru două fusuri orare.

Etalarea unui astfel de obiect într-un context de reformă bugetară este adesea interpretată ca o sfidare la adresa politicilor de economisire.

„Fac la primărie o activitate de bunăvoie”

Într-o declarație pentru Euronews România, Ioan Stegeran a justificat achiziția ceasului de lux prin veniturile afacerii de familie. Edilul susține că deține o firmă de transport internațional cu o cifră de afaceri impresionantă, de peste 90 de milioane de lei în 2025, și afirmă că rolul său la primărie este aproape unul de voluntariat: „Fac la primărie o activitate de bunăvoie”.

Ioan Stegeran, primarul comunei maramureșene Fărcașa. Foto: Maramures Online.

Stegeran a adoptat o poziție foarte relaxată în privința accesoriului său, afirmând că nu are motive să se ascundă. Edilul a explicat că achiziția este una transparentă, susținută de documente fiscale, și a oferit o perspectivă personală asupra luxului: în opinia sa, purtarea unui ceas modest în condițiile în care deține o avere considerabilă ar fi o dovadă de falsitate.

„Dacă aș umbla cu un ceas și n-aș avea bani sau aș fi dator, n-aș fi OK. Dacă aș avea bani și aș umbla cu un ceas Pobeda, iar n-ar fi OK. Eu sunt normal”, a precizat liberalul.

Acesta susține că a plătit „în jur de 200.000 de lei” pentru ceas. La vânzare, Rolexul respectiv este aproximativ 50.000 de euro.

Anul trecut, potrivit Maramureș Online, primarul comunei Fărcașa, Ioan Stegeran, a fost distins cu titlul „Primar de 7 stele”, o recunoaștere a performanței și implicării sale în dezvoltarea comunității.

Primarii din comune spun că urmează concedieri și că vor primi mai puțini bani de la Guvern, așa că astăzi, 10 februarie, au făcut o grevă de avertisment.

Pe de altă parte, premierul Ilie Bolojan a declarat că este doar o chestiune de timp până când se va ajunge la o reorganizare administrativ-teritorială, ceea ce înseamnă inclusiv o comasare a comunelor.



