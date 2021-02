„Un minor de 12 ani, ocupant al reședinței, a împușcat suspecții cu o armă de foc, în legitimă apărate, determinându-i să fugă din zonă”, a confirmat Departamentul de Poliție din Goldsboro.

Evenimentele demne de un film de acțiune au fost povestite de unchiul băiatului, Randolph Bunn.

„Dacă nu era el, sigur ne-ar fi ucis”

„Indivizii au spart ușa din spate și au intrat în casă. Eu am fost primul în calea lor. Sub amenințarea unei arme, m-au pus la pământ. Ellis, mama mea și bunica celui mic, era în bucătărie. Urlau că vor toți banii. Au împușcat-o în picior. Atunci a apărut băiatul. Nu știu cum a pus mâna pe arma mea, dar a apărut la timp și a început să tragă. A împușcat unul dintre tâlhari și i-a pus pe fugă. Dacă nu era el, sigur ne-ar fi ucis”, a povestit Bunn.

#NEW: A 12-year-old Goldsboro boy fired off shots at two masked robbers who broke in & shot his grandmother, Linda Ellis. One of those robbers died from their injuries.



At 6, we speak to the family about the frightening ordeal & give an update on “Miss Lindas” condition. pic.twitter.com/q7yvwPXS9j — Michael Lozano (@MLozanoABC11) February 13, 2021

Copilul nu va fi pus sub acuzare

Potrivit raportului poliției, care a fost chemată de Bunn, Khalil Herring, 19 ani, unul dintre hoți, a fost găsit căzut, la câteva străzi distanță. A fost transportat la spital, unde a murit din cauza rănilor grave. Nu au fost furnizate detalii în legătură cu al doilea suspect al atacului.

Rănită, bunica Ellis a fost dusă și ea la spital, se află într-o stare bună și va fi externată luni.

Potrivit presei americane, copilul care și-a salvat familia nu va fi pus sub acuzare.

Foto: captură ABC 11

