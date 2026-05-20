Cum s-a activat protocolul de deces al regelui

Managerul postului, Peter Moore, a explicat situația într-o postare pe Facebook: „Din cauza unei erori de computer în studioul principal, procedura de anunțare a decesului unui monarh, pe care toate posturile din Marea Britanie o dețin și speră să nu fie necesar să o folosească, a fost activată accidental marți după-amiază (19 mai), anunțând în mod eronat că MS Regele a decedat. Radio Caroline a rămas apoi în tăcere, așa cum ar fi fost necesar, ceea ce ne-a alertat să restaurăm programul și să emitem o scuză în direct”.

Incidentul a fost resimțit ca un șoc de mulți ascultători

Conform unui utilizator online, transmisia obișnuită s-a oprit brusc, iar prezentatorii au anunțat suspendarea programului, urmată de o pauză de 15 minute. „A fost un șoc, dar după ce i-am spus soției și vecinilor, mi-am dat seama că a fost o greșeală – și poate că a fost ușurarea, dar apoi am început să râdem”, a comentat un ascultător.

Radio Caroline a revenit ulterior cu o declarație oficială de scuze: „Ne cerem scuze MS Regele și ascultătorilor noștri pentru orice suferință cauzată. Caroline a fost onorată să difuzeze Mesajul de Crăciun al Majestății Sale Regina și, acum, al Regelui, și sperăm să facem acest lucru mulți ani de acum înainte”.

Regele Charles a anunțat în 2024 că urmează un tratament pentru o formă de cancer

În ciuda confuziei generate, Regele Charles și Regina Camilla au continuat să participe la evenimente publice. Pe 19 mai, cuplul regal a vizitat Belfast, marcând prima lor deplasare în Irlanda de Nord în acest an. Aceștia au participat la un eveniment în Titanic Quarter, organizat cu prilejul găzduirii Fleadh Cheoil na hÉireann, cel mai mare festival de muzică și dans irlandez din lume, notează The Independent.

În 2024, s-a anunțat că monarhul în vârstă de 77 de ani urmează un tratament pentru o formă de cancer nedezvăluită. Recuperarea sa decurge bine, iar Regele și-a reluat în mare parte programul de angajamente publice.

Regele Charles al III-lea și regina Camilla au vizitat recent SUA

Regele Charles III și regina Camilla au vizitat SUA pe 27 aprilie, marcând 250 de ani de independență americană. Charles a ținut marți un discurs istoric în Congresul american, al doilea rostit de un monarh britanic în forul legislativ al Americii după cel al mamei sale, regina Elisabeta a II-a, din 1991.

