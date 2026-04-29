Regele britanic și-a început discursul condamnând presupusa tentativă de asasinat de sâmbătă seara împotriva președintelui american Donald Trump, relatează AFP și BBC.

„Ne întâlnim (…) după incidentul petrecut nu departe de această clădire impunătoare care a încercat să atenteze la conducerea națiunii voastre și să semene frică și discordie pe scară largă. Permiteți-mi să spun cu o hotărâre neclintită: astfel de acte de violență nu vor avea niciodată succes”, a declarat Charles al III-lea de la tribuna Capitoliului în cadrul unei ceremonii la care a fost prezent vicepreședintele american JD Vance, dar nu și Donald Trump.

Președintele american l-a primit mai devreme pe Charles al III-lea la Casa Albă și a lăudat „relația specială” cu Marea Britanie.

O națiune nu poate înfrunta singură toate provocările

Regele britanic a avertizat în Congres că alianța anglo-americană „nu se poate baza pe succesele din trecut”. „Provocările cu care ne confruntăm sunt prea mari pentru ca o națiune să le poată înfrunta singură… Alianța noastră nu se poate baza pe succesele sale din trecut”, a spus el, îndemnând ambele țări să își apere valorile comune și să reziste apelurilor de a deveni „din ce în ce mai izolate”.

Charles al III-lea l-a reamintit pe bunicul său, regele George al VI-lea, și vizita pe care a efectuat-o în SUA în 1939, când „fascismul era în plină desfășurare”. „Valorile noastre comune prevalează”, a subliniat el.

Regele l-a citat totodată pe prim-ministrul britanic Sir Keir Starmer, care a declarat luna trecută că parteneriatul este „indispensabil” și că trebuie să construim pe baza lui. Acest apel a provocat aplauze puternice.

Charles al III-lea a subliniat importanța NATO

Potrivit regelui britanic, „legăturile de apărare, informații și securitate dintre Marea Britanie și SUA sunt strâns conectate între ele prin relații măsurate nu în ani, ci în decenii”.

Charles a reamintit despre soldații desfășurați împreună în străinătate. „Nu ne angajăm împreună în aceste eforturi remarcabile din sentimente; o facem pentru că ele construiesc o rezistență comună mai mare pentru viitor”, a apreciat el.

Regele spune că Regatul Unit și SUA au o oportunitate de parteneriat, în special în chestiuni de securitate.

Regatul Unit recunoaște că amenințările cu care ne confruntăm necesită o transformare în apărarea britanică și, ca atare, Regatul Unit cheltuiește mai mult pentru apărare, menționat el.

Aliații au fost alături de SUA când a activat Articolul 5

Charles a reamintit de asemenea cum s-a poziționat Regatul Unit alături de SUA în urma atacurilor teroriste din 11 septembrie, referindu-se explicit la Articolului 5 din Tratatul fondator al NATO privind apărarea colectivă.

El a notat că va comemora victimele atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001 într-o vizită programată pentru mâine la New York.

„Am fost alături de voi atunci și suntem alături de voi acum în amintirea solemnă a unei zile care nu va fi uitată niciodată”, a spus regele, ovaționat în picioare.

Ucraina trebuie sprijinită și regulile trebuie respectate

Regele Charls al III-lea i-a îndemnat pe membrii Congresului SUA să dea dovadă de „o hotărâre de neclintit” în apărarea Ucrainei, în timp ce administrația Trump pare să favorizeze partea agresoare, Rusia, în contradicție cu politica externă a administrațiilor americane anterioare.

Această „hotărâre de neclintit” este necesară „pentru a realiza o pace justă și durabilă”, a declarat monarhul britanic.

Regele a afirmat totodată că atât pentru Regatul Unit, cât și pentru SUA, „valorile comune ale statului de drept” au creat fundamentul prosperității economice.

„Certitudinea unor reguli stabile și accesibile, a unui sistem judiciar independent care rezolvă disputele și oferă o justiție imparțială. Aceste caracteristici au creat condițiile pentru secole de creștere economică de neegalat în cele două țări ale noastre”, a remarcat el.

Apel la protejarea mediului

Regele Charles, pasionat de ecologie, a avertizat că protejarea naturii este crucială pentru viitorul lumii.

„Pe măsură ce privim spre următorii 250 de ani, trebuie să reflectăm și asupra responsabilității noastre comune în protejarea naturii, cea mai prețioasă și de neînlocuit avere a noastră”, a spus el, ovaționat din nou în picioare.

„Minunile naturale ale Statelor Unite ale Americii sunt într-adevăr o avere unică, iar generații de americani s-au ridicat la înălțimea acestei chemări”, a adăugat el.

„În timp ce sărbătorim frumusețea care ne înconjoară, generația noastră trebuie să decidă cum să abordeze prăbușirea sistemelor naturale critice, care amenință mult mai mult decât armonia și diversitatea esențială a naturii”, a avertizat el.

„Ignorăm pe propriul risc faptul că aceste sisteme naturale – cu alte cuvinte, economia naturii însăși – oferă fundamentul prosperității și securității noastre naționale”, a subliniat regele.

Îndemn la unitate

„Din divizările amare de acum 250 de ani, am clădit o prietenie care a devenit una dintre cele mai importante alianțe din istoria omenirii”, a declarat el.

„Mă rog din toată inima ca alianța noastră să continue să ne apere valorile comune, alături de partenerii noștri din Europa și din Commonwealth, precum și din întreaga lume și să ignorăm apelurile clare de a deveni din ce în ce mai izolați”, a adăugat regele.

Cuvintele Americii au sens, dar acțiunile sunt mai importante.

„Așadar, către Statele Unite ale Americii, cu ocazia celei de-a 250-a aniversări a voastră, fie ca cele două țări ale noastre să se rededice una celeilalte în slujirea altruistă a popoarelor noastre și a tuturor popoarelor lumii.

Dumnezeu să binecuvânteze Statele Unite și Dumnezeu să binecuvânteze Regatul Unit”, a încheiat regele Charles al III-lea, în aplauze zgomotoase.

PSD a legitimat fascismul prin alianța cu AUR la moțiunea de cenzură, spune Cristian Pîrvulescu: „Cum vor explica în Parlamentul European?". Reacția șefei S&D și istoria crizei politice, de la înființarea coaliției
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Viva.ro
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
N-am mai văzut-o așa! Elena Băsescu e iar de nerecunoscut! Cum a apărut alături de părinții ei. Pozele cu familia lui Traian Băsescu sunt virale
Unica.ro
N-am mai văzut-o așa! Elena Băsescu e iar de nerecunoscut! Cum a apărut alături de părinții ei. Pozele cu familia lui Traian Băsescu sunt virale
Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri scandaloase despre ce se întâmpla la filmările pentru Chefi la cuțite. Ce acuzații aduce producătorilor: „Îmi spuneau în cască...”
Elle.ro
Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri scandaloase despre ce se întâmpla la filmările pentru Chefi la cuțite. Ce acuzații aduce producătorilor: „Îmi spuneau în cască...”
gsp
Nadia Comăneci s-a întâlnit cu cel mai bogat om al planetei! Cele 3 cuvinte adresate „Zeiței de la Montreal”
GSP.RO
Nadia Comăneci s-a întâlnit cu cel mai bogat om al planetei! Cele 3 cuvinte adresate „Zeiței de la Montreal”
Îl mai recunoști? La 51 de ani, legendarul fotbalist brazilian e de nerecunoscut
GSP.RO
Îl mai recunoști? La 51 de ani, legendarul fotbalist brazilian e de nerecunoscut
Parteneri
Ultima oră! Iată documentul! PSD și AUR au redactat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, iar acuzațiile sunt dure. Stupoare: ce scrie în textul moțiunii! Fără precedent!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Iată documentul! PSD și AUR au redactat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, iar acuzațiile sunt dure. Stupoare: ce scrie în textul moțiunii! Fără precedent!
Ultima oră! O somitate a României a murit la o zi după ziua de naștere! Un nume respectat, o viață dedicată oamenilor!
Avantaje.ro
Ultima oră! O somitate a României a murit la o zi după ziua de naștere! Un nume respectat, o viață dedicată oamenilor!
7 camere, o bucătărie de 22 mp și 30 de feluri de trandafiri în curte! Detaliul neștiut despre vila spectaculoasă în care locuiesc Irina și Răzvan Fodor. Vezi cum arată „colțul de vacanță” al prezentatoarei Asia Express!
Tvmania.ro
7 camere, o bucătărie de 22 mp și 30 de feluri de trandafiri în curte! Detaliul neștiut despre vila spectaculoasă în care locuiesc Irina și Răzvan Fodor. Vezi cum arată „colțul de vacanță” al prezentatoarei Asia Express!

Alte știri

Cireșele din Spania se vând în piețele din Sibiu cu 180 lei kilogramul: „Doar câteva mai avem”
Știri România 28 apr.
Cireșele din Spania se vând în piețele din Sibiu cu 180 lei kilogramul: „Doar câteva mai avem”
Replica ministrului Apărării pentru Moscova: „Drona de la Galați era rusească, indubitabil!”
Știri România 28 apr.
Replica ministrului Apărării pentru Moscova: „Drona de la Galați era rusească, indubitabil!”
Parteneri
Un oraș din România finalizează un nou terminal de aeroport. „Avem toate premisele să devenim o destinație europeană”
Adevarul.ro
Un oraș din România finalizează un nou terminal de aeroport. „Avem toate premisele să devenim o destinație europeană”
Ministrul Apărării, anunț bombă despre Steaua! S-a rezolvat ultimul obstacol din calea promovării în SuperLiga
Fanatik.ro
Ministrul Apărării, anunț bombă despre Steaua! S-a rezolvat ultimul obstacol din calea promovării în SuperLiga
Vine nota de plată pentru români. Cu cât va crește prețul energiei
Financiarul.ro
Vine nota de plată pentru români. Cu cât va crește prețul energiei
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a șasea din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a șasea din play-off/play-out
Sara din poartă: „Fotbalul m-a învățat să nu mă dau bătută niciodată”
Sara din poartă: „Fotbalul m-a învățat să nu mă dau bătută niciodată”
Parteneri
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Elle.ro
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Viva.ro
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră

Monden

De ce au fost plecați Codruța Filip și Edward Sanda în Spania: „Abia aștept să vedeți”
Exclusiv
Stiri Mondene 28 apr.
De ce au fost plecați Codruța Filip și Edward Sanda în Spania: „Abia aștept să vedeți”
Cum a răspuns Antonia după ce piesa copiilor ei a fost dur criticată. „Viața merge mai departe!”
Stiri Mondene 28 apr.
Cum a răspuns Antonia după ce piesa copiilor ei a fost dur criticată. „Viața merge mai departe!”
Parteneri
„Sunt o fată muncitoare din România!” Mihaela Rădulescu, manifest pentru femeile din întreaga lume. Cum se apără vedeta în fața acuzațiilor presei străine
TVMania.ro
„Sunt o fată muncitoare din România!” Mihaela Rădulescu, manifest pentru femeile din întreaga lume. Cum se apără vedeta în fața acuzațiilor presei străine
Pericole reale în jucăriile copiilor. Mamă: "Biluţele le-a băgat în năsuc"
ObservatorNews.ro
Pericole reale în jucăriile copiilor. Mamă: "Biluţele le-a băgat în năsuc"
Mircea Solcanu a detonat bomba și a spus despre Valentin Sanfira ceea ce nimeni nu a avut curaj până acum: “Probabil că s-a gândit că...”
Libertateapentrufemei.ro
Mircea Solcanu a detonat bomba și a spus despre Valentin Sanfira ceea ce nimeni nu a avut curaj până acum: “Probabil că s-a gândit că...”
Parteneri
Diana Munteanu are un fotbalist favorit la CM: „Dacă m-ar da o tură cu trotineta nu mi-ar părea rău”
GSP.ro
Diana Munteanu are un fotbalist favorit la CM: „Dacă m-ar da o tură cu trotineta nu mi-ar părea rău”
Fostul campion cu Dinamo și-a scos casa la vânzare! Cere 547.000 euro pentru imobilul de lux
GSP.ro
Fostul campion cu Dinamo și-a scos casa la vânzare! Cere 547.000 euro pentru imobilul de lux
Parteneri
Miruță: Ce a dat PSD AUR-ului ca să ajute să treacă puntea asta fără să intre la guvernare?
Mediafax.ro
Miruță: Ce a dat PSD AUR-ului ca să ajute să treacă puntea asta fără să intre la guvernare?
Nicușor Dan a semnat demisia...
StirileKanalD.ro
Nicușor Dan a semnat demisia...
EXCLUSIV | „Lucrurile erau deja împărțite!” Ce s-a întâmplat, de fapt, între Valentin Sanfira și Codruța Filip înainte de divorț. Dezvăluirile avocatului Adrian Cuculis
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | „Lucrurile erau deja împărțite!” Ce s-a întâmplat, de fapt, între Valentin Sanfira și Codruța Filip înainte de divorț. Dezvăluirile avocatului Adrian Cuculis
Promo
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Advertorial
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Alex Marcu, mărturii tuburătoare la un an de la moartea Teodorei. Cât de greu îi este să treacă peste tragedie: „Lucrez cu doi psihologi”
Wowbiz.ro
Alex Marcu, mărturii tuburătoare la un an de la moartea Teodorei. Cât de greu îi este să treacă peste tragedie: „Lucrez cu doi psihologi”
Nicușor Dan: România a participat la efortul de recuperare a 2 ofițeri moldoveni captivi în Rusia
Mediafax.ro
Nicușor Dan: România a participat la efortul de recuperare a 2 ofițeri moldoveni captivi în Rusia
O bătrână de 94 de ani din Botoșani a supraviețuit 3 zile într-o pădure, în condiții vitrege. Cine a protejat-o în tot acest timp
KanalD.ro
O bătrână de 94 de ani din Botoșani a supraviețuit 3 zile într-o pădure, în condiții vitrege. Cine a protejat-o în tot acest timp

Politic

Nicușor Dan spune că nu va numi un premier susținut de PSD-AUR. Care sunt prerogativele și limitele constituționale ale președintelui
Politică 28 apr.
Nicușor Dan spune că nu va numi un premier susținut de PSD-AUR. Care sunt prerogativele și limitele constituționale ale președintelui
PSD a legitimat fascismul prin alianța cu AUR la moțiunea de cenzură, spune Cristian Pîrvulescu: „Cum vor explica în Parlamentul European?”. Reacția șefei S&D și istoria crizei politice, de la înființarea coaliției
Analiză
Politică 28 apr.
PSD a legitimat fascismul prin alianța cu AUR la moțiunea de cenzură, spune Cristian Pîrvulescu: „Cum vor explica în Parlamentul European?”. Reacția șefei S&D și istoria crizei politice, de la înființarea coaliției
Parteneri
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
PSG – Bayern Munchen a intrat în istoria fotbalului!
Fanatik.ro
PSG – Bayern Munchen a intrat în istoria fotbalului!
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal
Spotmedia.ro
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal