Regele britanic și-a început discursul condamnând presupusa tentativă de asasinat de sâmbătă seara împotriva președintelui american Donald Trump, relatează AFP și BBC.

„Ne întâlnim (…) după incidentul petrecut nu departe de această clădire impunătoare care a încercat să atenteze la conducerea națiunii voastre și să semene frică și discordie pe scară largă. Permiteți-mi să spun cu o hotărâre neclintită: astfel de acte de violență nu vor avea niciodată succes”, a declarat Charles al III-lea de la tribuna Capitoliului în cadrul unei ceremonii la care a fost prezent vicepreședintele american JD Vance, dar nu și Donald Trump.

Președintele american l-a primit mai devreme pe Charles al III-lea la Casa Albă și a lăudat „relația specială” cu Marea Britanie.

O națiune nu poate înfrunta singură toate provocările

Regele britanic a avertizat în Congres că alianța anglo-americană „nu se poate baza pe succesele din trecut”. „Provocările cu care ne confruntăm sunt prea mari pentru ca o națiune să le poată înfrunta singură… Alianța noastră nu se poate baza pe succesele sale din trecut”, a spus el, îndemnând ambele țări să își apere valorile comune și să reziste apelurilor de a deveni „din ce în ce mai izolate”.

Charles al III-lea l-a reamintit pe bunicul său, regele George al VI-lea, și vizita pe care a efectuat-o în SUA în 1939, când „fascismul era în plină desfășurare”. „Valorile noastre comune prevalează”, a subliniat el.

Regele l-a citat totodată pe prim-ministrul britanic Sir Keir Starmer, care a declarat luna trecută că parteneriatul este „indispensabil” și că trebuie să construim pe baza lui. Acest apel a provocat aplauze puternice.

Charles al III-lea a subliniat importanța NATO

Potrivit regelui britanic, „legăturile de apărare, informații și securitate dintre Marea Britanie și SUA sunt strâns conectate între ele prin relații măsurate nu în ani, ci în decenii”.

Charles a reamintit despre soldații desfășurați împreună în străinătate. „Nu ne angajăm împreună în aceste eforturi remarcabile din sentimente; o facem pentru că ele construiesc o rezistență comună mai mare pentru viitor”, a apreciat el.

Regele spune că Regatul Unit și SUA au o oportunitate de parteneriat, în special în chestiuni de securitate.

Regatul Unit recunoaște că amenințările cu care ne confruntăm necesită o transformare în apărarea britanică și, ca atare, Regatul Unit cheltuiește mai mult pentru apărare, menționat el.

Aliații au fost alături de SUA când a activat Articolul 5

Charles a reamintit de asemenea cum s-a poziționat Regatul Unit alături de SUA în urma atacurilor teroriste din 11 septembrie, referindu-se explicit la Articolului 5 din Tratatul fondator al NATO privind apărarea colectivă.

El a notat că va comemora victimele atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001 într-o vizită programată pentru mâine la New York.

„Am fost alături de voi atunci și suntem alături de voi acum în amintirea solemnă a unei zile care nu va fi uitată niciodată”, a spus regele, ovaționat în picioare.

Ucraina trebuie sprijinită și regulile trebuie respectate

Regele Charls al III-lea i-a îndemnat pe membrii Congresului SUA să dea dovadă de „o hotărâre de neclintit” în apărarea Ucrainei, în timp ce administrația Trump pare să favorizeze partea agresoare, Rusia, în contradicție cu politica externă a administrațiilor americane anterioare.

Această „hotărâre de neclintit” este necesară „pentru a realiza o pace justă și durabilă”, a declarat monarhul britanic.

Regele a afirmat totodată că atât pentru Regatul Unit, cât și pentru SUA, „valorile comune ale statului de drept” au creat fundamentul prosperității economice.

„Certitudinea unor reguli stabile și accesibile, a unui sistem judiciar independent care rezolvă disputele și oferă o justiție imparțială. Aceste caracteristici au creat condițiile pentru secole de creștere economică de neegalat în cele două țări ale noastre”, a remarcat el.

Apel la protejarea mediului

Regele Charles, pasionat de ecologie, a avertizat că protejarea naturii este crucială pentru viitorul lumii.

„Pe măsură ce privim spre următorii 250 de ani, trebuie să reflectăm și asupra responsabilității noastre comune în protejarea naturii, cea mai prețioasă și de neînlocuit avere a noastră”, a spus el, ovaționat din nou în picioare.

„Minunile naturale ale Statelor Unite ale Americii sunt într-adevăr o avere unică, iar generații de americani s-au ridicat la înălțimea acestei chemări”, a adăugat el.

„În timp ce sărbătorim frumusețea care ne înconjoară, generația noastră trebuie să decidă cum să abordeze prăbușirea sistemelor naturale critice, care amenință mult mai mult decât armonia și diversitatea esențială a naturii”, a avertizat el.

„Ignorăm pe propriul risc faptul că aceste sisteme naturale – cu alte cuvinte, economia naturii însăși – oferă fundamentul prosperității și securității noastre naționale”, a subliniat regele.

Îndemn la unitate

„Din divizările amare de acum 250 de ani, am clădit o prietenie care a devenit una dintre cele mai importante alianțe din istoria omenirii”, a declarat el.

„Mă rog din toată inima ca alianța noastră să continue să ne apere valorile comune, alături de partenerii noștri din Europa și din Commonwealth, precum și din întreaga lume și să ignorăm apelurile clare de a deveni din ce în ce mai izolați”, a adăugat regele.

Cuvintele Americii au sens, dar acțiunile sunt mai importante.

„Așadar, către Statele Unite ale Americii, cu ocazia celei de-a 250-a aniversări a voastră, fie ca cele două țări ale noastre să se rededice una celeilalte în slujirea altruistă a popoarelor noastre și a tuturor popoarelor lumii.

Dumnezeu să binecuvânteze Statele Unite și Dumnezeu să binecuvânteze Regatul Unit”, a încheiat regele Charles al III-lea, în aplauze zgomotoase.