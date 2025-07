Picătură cu picătură

Rapperul Majka, Péter Majoros pe numele său real, a stabilit un nou record pe Facebook cu o postare care a devenit cea mai populară din Ungaria.

El a reacționat la controversele din ultima săptămână legate de concertul său de la Festivalul Campus. În timpul piesei „Csurran, cseppen“ (n.r. – „Curg picătură cu picătură), Hermann Bertold, un coleg de-ai său, a mimat că împușcă premierul fictiv al „Bindjistanului” cu un microfon întors. Gestul a stârnit critici dure în presa proguvernamentală de la Budapesta.

Hír TV a susținut că Majoros „a incitat la execuția prim-ministrului Orbán”. Rapperul a negat acuzația, însă lucrurile au ajuns în punctul în care unul dintre sponsorii lui Majka, One Hungary, a decis să pună capăt cooperării cu rapperul ca ambasador al mărcii.

Iar organizatorii Festivalului Campus de la Debrețin s-au distanțat de „orice fel de violență, nuanțe politice și elemente ambigue de program ale producțiilor scenice”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Recomandări Un general cu carieră în sinecuri la stat, apropiat de Gabriel Oprea, și un avocat școlit la SRI conduc Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

În postarea sa, rapperul a explicat ce s-a întâmplat de la concertul controversat și și-a exprimat opinia despre starea țării și drepturile artiștilor într-o democrație.

„Cantitatea de prostie care a ieșit la suprafață m-a copleșit”

„În ultimii 25 de ani m-am antrenat să tolerez mizerie. Totuși, cantitatea de prostie care a ieșit la suprafață în ultimele două săptămâni m-a copleșit”, a notat rapperul.

Primesc bani de la Bruxelles (unde nu am fost niciodată), primesc bani de la Peter Magyar (pe care nu l-am întâlnit niciodată) și primesc bani de la RTL? Recunosc aceasta din urmă. … Acolo lucrez eu!

„Respect țara, unde am copilărit, iubesc poporul ungar indiferent de apartenența la partid, opiniile religioase sau originea lor. Am chiar mulți prieteni trădători… Dar atunci totul are o limită”, a mai scris Majka.

Peste Orban, Magyar și Hosszu

Postarea lui Majka a adunat peste 190.000 de reacții, peste 9.000 de comentarii și a fost distribuită de 16.000 de distribuiri În total, sunt peste 195.000 de interacțiuni, ceea ce reprezintă o rată de interacțiune de peste 20% raportat la cei 844.000 de urmăritori ai artistului. Această rată este considerată excepțională, media obișnuită fiind între 1% și 5%.

Recomandări De când ar putea fi produs vaccinul revoluționar împotriva cancerului la sân. Ce spune președintele companiei care dezvoltă vaccinul

Postarea lui Majka a depășit alte mesaje virale din ultimii ani:

Postarea de Crăciun a lui Péter Magyar din 2024 (174.000 de interacțiuni);

Mesajul lui Viktor Orbán după victoria din 2022 (171.000 de interacțiuni);

Postarea Katinkăi Hosszú despre medaliile olimpice din 2016 (171.000 de interacțiuni).

„Aceste cifre arată că mesajul lui Majka a devenit cel mai popular post din universul Facebookului maghiar cunoscut de noi”, au indicat experții.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE