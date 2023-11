Un regizor francez a povestit ce a făcut Rona Hartner după ce a câștigat un premiu la Locarno: „A luat tot ce era de mâncare și a pus într-o pungă. Oamenii au fost jigniți”

Rona Hartner a jucat rolul Sabina în Gadjo Dilo și Romain Duris a scris pe contul său de Instagram un omagiu emoționant. „Erai atât de vie, Rona. Am învățat să vorbesc romani de la tine. Nu voi uita niciodata. Ne este dor de tine”, a scris actorul, adăugând la postarea sa o inimă neagră și afișul filmului din 1997 al cărui titlu înseamnă Străinul nebun. Postarea a fost apreciată și comentată de actrițele Ludivine Sagnier și Florence Loiret Caille.

Rona Hartner și Romain Duris, într-o secvență din Gadjo Dilo. Foto: Profimedia Images

Regizorul Tony Gatlif a avut și ele cuvinte foarte tandre despre regretata actriță.

„Pentru mine este sfâșietor, a fost o persoană minunată, foarte generoasă, în film, ca și în viață. Când a câștigat un premiu la Locarno, a luat tot ce era de mâncat și a pus într-o pungă. Oamenii din Locarno au fost jigniți, dar când ea a plecat, a dat totul săracilor de pe stradă. A fost foarte generoasă”, a explicat el pentru AFP.

„Pentru Gadjo Dilo, chiar am căutat peste tot o actriță. Îmi doream pe cineva ca ea. Nu am văzut niciodată astfel de actrițe, cineva care ar putea îndrăzni să se comporte așa, dar fără să fie vulgară. Ea putea asta”, a adăugat el.

În 1997, la Festivalul de film de la Locarno, Rona Hartner a câștigat Premiul pentru cea mai bună actriță, Leopard de bronz, pentru rolul din Gadjo Dilo.

Rona Hartner a murit joi, 23 noiembrie, la vârsta de 50 de ani. Artista a fost diagnosticată în acest an cu cancer la plămâni și metastaze pe creier. În anul 2019, Rona Hartner a fost diagnosticată cu cancer la colon și la ficat. Artista s-a vindecat un an mai târziu, însă boala a recidivat în acest an.

Rinda, sora Ronei Hartner, a postat pe contul de Facebook al regretatei actrițe detalii despre înmormântarea acesteia. Trupul neînsuflețit al artistei va fi adus în România și va fi depus la capela cimitirului Bellu catolic din București. „Sunt Rinda! Cu lacrimi în ochi vă scriu să vă dau detalii pentru înhumarea surorii mele. Rona va pleca luni din Toulon către țara ei iubită. Va fi la capela din cimitirul Bellu catolic din București, de miercuri până vineri la ora 12, când o să o conducem pe ultimul drum, să se odihnească alături de strămoșii noștri”, a transmis sora Ronei Hartner.

