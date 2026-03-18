Robotul a rezolvat un cub Rubik în 45 de secunde

Performanța, validată de Guinness World Records, a doborât un record care a rezistat mai bine de un deceniu. Recordul anterior de 1 minut și 18,68 secunde a fost stabilit în 2014. Cei doi frați au combinat abilitățile lor tehnice pentru a dezvolta acest robot revoluționar.

Proiectul a început ca o temă de licență la Universitatea din Bristol, dar a evoluat într-un sistem robotic avansat, capabil să rezolve cubul Rubik cu o viteză impresionantă.

„Am decis să dobor recordul ca parte a proiectului meu de licență. Întotdeauna mi-au plăcut cuburile Rubik în copilărie și informatica. Combinarea celor două a părut o progresie naturală și un proiect grozav”, a declarat Matthew.

Drumul către record nu a fost lipsit de obstacole. Frații Pidden au trecut prin mai multe încercări nereușite înainte de a rafina performanța robotului și a obține timpul de 45,3 secunde, care le-a adus titlul de record mondial.

Această reușită subliniază potențialul enorm al roboticii în rezolvarea unor provocări complexe cu rapiditate și precizie.

Cum funcționează robotul

Robotul este construit pe un cadru central care fixează cubul în poziție. Patru brațe mecanice, amplasate în jurul cubului, pot roti diferite straturi cu precizie. După ce cubul 4×4 este scanat și modelul său este identificat, algoritmii programați de Matthew calculează cea mai rapidă soluție. Apoi, brațele robotului efectuează o succesiune rapidă de rotații până când fiecare față a cubului este aliniată corect.

Explicând modul de funcționare, Matthew a spus: „Robotul folosește două camere pentru a scana cubul. Ambele camere erau blocate de obturatoare fizice culisante, din plastic. Acestea au fost îndepărtate manual la începutul fiecărei tentative de record”.

El a mai adăugat: „Utilizarea acestor obturatoare a însemnat că dispozitivele de captură nu puteau vedea nicio față a cubului înainte de începerea tentativei. Cubul a fost rezolvat integral de către robot și de software-ul care rula pe laptop, fără a fi conectate la rețele externe.”

Părțile mecanice ale robotului au fost proiectate și realizate de Thomas, folosind tehnologia imprimării 3D.

Ce este cubul Rubik

Cubul Rubik reprezintă cea mai populară jucărie de tip puzzle din lume, fiind inventat în anul 1974 de către sculptorul și profesorul de arhitectură maghiar Ernő Rubik. Creat inițial ca un instrument didactic pentru a-i ajuta pe studenți să înțeleagă obiectele tridimensionale, mecanismul intern ingenios a transformat obiectul într-un fenomen global sub numele de Cubul Magic.

Structura standard a acestui puzzle este un cub format din șase fețe, fiecare având nouă pătrățele colorate în mod tradițional în alb, galben, portocaliu, roșu, albastru și verde.

Scopul jocului este de a aduce fiecare față la o singură culoare unitară prin rotații succesive ale straturilor sale. Complexitatea matematică din spatele acestui obiect este fascinantă, deoarece există peste 43 de quintilioane de combinații posibile, însă teoretic orice configurație poate fi rezolvată în maximum 20 de mișcări. Popularitatea sa a dat naștere unui sport recunoscut oficial, numit speedcubing, unde pasionații se întrec în rezolvarea puzzle-ului contra cronometru.

