Un incident neobișnuit a avut loc recent în China, în timpul unei demonstrații publice a robotului umanoid H1, dezvoltat de compania Unitree. Robotul a început brusc să execute mișcări haotice și agresive.

Deși la prima vedere situația ar putea părea alarmantă, există o explicație științifică pentru comportamentul robotului.

H1 era fixat de cap cu un cablu de siguranță, o practică standard în cadrul testelor publice de robotică. Însă acest cablu a interferat cu algoritmii de stabilitate ai robotului.

This is what the machine uprising might look like: a video is going viral online showing a robot going berserk during testing. pic.twitter.com/ughQ0J45Fi