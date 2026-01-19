Vlad-Andrei (24 de ani) a atras atenția poliției pe 11 decembrie 2025 prin comportamentul său iresponsabil la volan în Dessel și a fost oprit de oamenii legii. La control, în buzunarele jachetei au fost găsite trei pachete, fiecare conținând câte un gram de cocaină, și 350 de euro.

Potrivit Parchetului, el livra deja de o lună droguri la diferite adrese din întreaga provincie Anvers. „În telefonul său erau 2.660 de mesaje cu persoana care coordona livrările de droguri. El însuși este consumator de cocaină și urmărea mai ales câștigul rapid”, a declarat procurorul în fața tribunalului din Turnhout.

Avocatul românului a cerut ca partea efectivă a pedepsei să fie redusă la perioada petrecută în arest preventiv: „El dorea doar să-și viziteze sora în Belgia, nu să comită infracțiuni, dar nu avea nimic de făcut. Așa și-a finanțat vacanța într-un mod greșit”.

Judecătorul din Belgia urmează să pronunțe o decizie pe 2 februarie.

