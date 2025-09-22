Femeia în vârstă de 66 de ani a condus o mașină pe contrasens spre Linz, pe autostrada de vest din Zeillern (districtul Amstetten), a precizat poliția. Șoferii care veneau din față au fost nevoiți să vireze brusc și să semnalizeze, însă un român de 28 de ani nu a reușit să se ferească la timp din calea femeii și a fost rănit în urma accidentului. Bărbatul a fost transportat la Spitalul de Stat Amstetten.

Șoferița de 66 de ani și-a continuat însă drumul pe contrasens, fiind în cele din urmă oprită de alți participanți la trafic. Permisul de conducere al femeii a fost suspendat temporar după ce a fost găsită inaptă să conducă.

Potrivit poliției, femeia va fi anchetată de parchetul din St. Pölten pentru punerea în pericol a siguranței rutiere și vătămare corporală din culpă. De asemenea, ea riscă și contravenții administrative.

