Incidentul a avut loc miercuri, 15 octombrie, la gara Berlin Südkreuz, o importantă gară feroviară situată în centrul orașului. În jurul orei 23:15, românul l-a lovit în repetate rânduri cu o bară de fier pe un bărbat de 47 de ani, cetățean polonez, aflat în scaun cu rotile, potrivit ziarului Bild.

Motivele atacului sunt încă necunoscute. Bărbatul a fost lovit inclusiv după ce a căzut din scaunul cu rotile. La fața locului au intervenit mai mulți angajați Deutsche Bahn, compania națională feroviară a Germaniei, care l-au oprit pe agresor.

Echipele de salvare au acordat îngrijiri medicale la fața locului cetățeanului polonez.

În urma verificărilor, poliția a arestat un cetățean român, cunoscut cu antecedente penale. În cauză a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală gravă.

