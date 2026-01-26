Românul a vrut să plece cu trenul

Individul agresiv a spart geamurile a două cabine de conducere cu un ciocan de urgență, încercând ulterior să pună trenul în mișcare, fără succes, informează Noen și 5min.at.

Polițiștii l-au arestat pe bărbat, însă acesta a refuzat să-și dezvăluie identitatea și nu avea acte asupra sa. Potrivit Noen, românul a fost dus la secția de poliție, unde i s-a stabilit identitatea în urma verificărilor.

Bărbatul a atacat brusc o polițistă, încercând să o apuce de gât

În timpul interogatoriului, bărbatul a atacat brusc o polițistă, încercând să o apuce de gât sau păr. Din fericire, a prins doar gulerul hainei acesteia, dar ambii au căzut în timpul altercației.

Trei polițiști au intervenit prompt pentru a-l imobiliza pe agresor. Polițista a suferit răni de gravitate nedeterminată, potrivit presei austriece. Procurorul a dispus transferul bărbatului la penitenciarul din St. Pölten.