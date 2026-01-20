Haos în penitenciarul Vercelli, provocat de un deținut român

Penitenciarul din Vercelli, Italia, a fost din nou scena unor episoade de violență extremă, provocate de un deținut român, recidivist, aflat sub regim special de supraveghere.

Ultimul incident a avut loc pe 14 ianuarie, când deținutul a incendiat salteaua din propria celulă. Potrivit informațiilor relatate de publicația dialessandria.it,

Focul a generat o cantitate mare de fum, care s-a propagat rapid în interiorul clădirii, punând în pericol atât personalul, cât și alți deținuți. În ciuda vizibilității extrem de reduse și a riscurilor iminente, agenții de poliție penitenciară au intervenit rapid, reușind să stingă incendiul și să evite extinderea flăcărilor. În timpul intervenției, cei doi agenți au inhalat o cantitate considerabilă de fum.

Polițiștii penitenciari, luați la bătaie în infirmerie

După stingerea incendiului, românul a fost transportat la infirmerie, unde, fără un motiv aparent, a devenit din nou violent și a atacat alți agenți de poliție penitenciară.

Potrivit reprezentanților Sindicatului Autonom al Poliției Penitenciare (SAPPE), acesta nu este un episod izolat, ci al treilea incident grav provocat de același deținut într-un interval scurt de timp.

Sindicatul cere mijloace de autoapărare pentru gardieni

Vicente Santilli, secretar național pentru regiunea Piemonte al SAPPE, a atras atenția asupra condițiilor în care își desfășoară activitatea polițiștii penitenciari: „Agenții își desfășoară serviciul complet neînarmați, iar agresiunile au atins niveluri inacceptabile. Cine atacă un reprezentant al forțelor de ordine atacă statul”.

Sindicatul consideră urgentă introducerea unor mijloace de autoapărare, precum spray-ul cu piper, apreciind că testarea acestuia este nu doar utilă, ci absolut necesară pentru protejarea agenților. Reprezentanții sindicatului vorbesc chiar despre o reîntoarcere la o metodă de reeducare a deținuților, cu „pâine, apă și scânduri de lemn”.

SAPPE: „Închisoarea din Vercelli nu poate deveni un depozit pentru deținuți violenți”

La rândul său, secretarul general al SAPPE, Donato Capece, a condamnat ferm incidentul și a atras atenția asupra problemelor structurale din sistemul penitenciar italian.

Potrivit acestuia, prezența unui număr mare de deținuți străini și cu tulburări psihice reprezintă un risc major pentru siguranța închisorilor: „SAPPE solicită cu fermitate Departamentului Administrației Penitenciare să intervină de urgență cu măsuri concrete. Penitenciarul din Vercelli nu poate deveni un centru de redistribuire a deținuților de necontrolat din întreaga Italie”.

Capece spune că sunt necesare intervenții rapide și modificări legislative, nu doar declarații de intenție.

În urmă cu trei ani, tot într-o închisoare italiană, un deținut român închis pentru furt a atacat medicul de gardă în infirmerie. S-a întâmplat în Penitenciarul Vocabolo Sabbione, în Terni, iar în urma incidentului medicii s-au revoltat și au anunțat că nu mai tratează decât urgențele majore.

