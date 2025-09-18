Bărbatul a fost oprit de o patrulă, iar după introducerea numelui său în sistem, polițiștii au constatat că acesta era vizat de un mandat european de arestare.

Tânărul a fost dus la sediul poliției și reținut, urmând să fie predat autorităților din România.

Poliția italiană a subliniat că „executarea promptă a mandatului european de arestare reflectă colaborarea eficientă între forțele de poliție italiene și autoritățile europene de securitate și justiție”.

Ancheta continuă pentru a stabili modul în care bărbatul a intrat în Italia, inclusiv dacă acesta a fost implicat în activități infracționale și ce rețea de sprijin l-a ajutat să rămână în zona Brescia.