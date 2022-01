Un român de 19 ani a inventat masca de protecție care anunță când nu mai filtrează eficient

Microcipul capabil să facă masca de protecție să își schimbe culoarea atunci când își pierde eficacitatea va fi prezentat pe 18 februarie 2022, la Dubai Expo. Invenția este a unui tânăr de 19 ani din Camerata Picena, Ancona, înscris în primul an la inginerie electronică, la Politehnica din Torino. Viorel Ionut Bohotici l-a brevetat deja: îl proiectase în urmă cu peste un an și, înainte de a absolvi Liceul Galilei, din Jesi, realizase un prototip.

Un dispozitiv de inserat în mască (FFP2 sau chirurgicală) care printr-o reacție biochimică își schimbă culoarea arătând când nu mai este eficientă, e invenția maramureșanului, care a decis să dezvăluie noutatea fără a intra în prea multe detalii.

„Am realizat deja un prototip la sfârșitul anului școlar, la liceul Galilei din Jesi, unde am absolvit. Am petrecut patru ore în fiecare după-amiază în laborator și am putut studia reacția biochimică a anumitor enzime. Nu pot dezvălui mai mult. Costă doar un cent în plus la fiecare mască, conform unui studiu de piață realizat cu inginerii de management de la asociația Sit-polito.”, a spus Ionuț, citat de presa italiană.

„Ideea, explică Viorel Ionuț Bohotici, s-a născut tocmai din măști, pentru că citisem un sondaj pe web în care 72% din populația eșantionului recunoștea că a folosit masca de protecție câteva zile consecutive, deși știau că nu a fost o metodă corectă.

Prin urmare, m-am gândit că dacă statul ar introduce obligativitatea purtării măștilor cu acest indicator, oamenii ar fi mai relaxați, pentru că, de exemplu, aflându-se în interiorul unui autobuz ar putea înțelege de la senzorul colorat dacă masca și-a pierdut puterea de filtrare și astfel să se îndepărteaze de persoana care o poartă.

Sau, de exemplu, se poate prevedea că accesul în magazine sau spații închise nu este permis atunci când indicatorul este colorat, deoarece asta înseamnă că masca nu mai este eficientă.”

Viorel Ionuț Bohotici, la absolvirea Liceului Galilei. Foto: Facebook / Viorel Ionuț Bohotici

Aparatul este un indicator de timp pentru a determina durata bunurilor consumabile și poate fi folosit și în ambalajele care stochează alimente, pentru a înțelege dintr-o privire dacă sunt bine conservate sau nu.

„O utilizare sistematică a acestui dispozitiv, conchide inventatorul în vârstă de 19 ani, ar reduce semnificativ șansele de contagiune și ar avea automat un impact pozitiv asupra incidenței bolilor infecțioase și asupra sistemului național de sănătate, precum şi beneficii economice în favoarea îngrijirii sănătăţii”.

Bohotici, datorită invenției sale brevetate, încearcă să înceapă un start-up în sectorul biotehnologiei, alături de colegii săi de la Politehnica din Torino, Paolo Brancato și Vittorio Balestrazzi, și caută potențiali investitori: „Dar dacă ar trebui să sosească o ofertă corectă, aș fi si eu disponibil să vând brevetul.”

Oferte sunt deja de la mai mulți producători, dar tânărul român, care e originar din Berbești, Maramureș, așteaptă expoziția din Dubai, unde crede că vor fi mult mai mulți investitori interesați de invenția lui. Care nu are încă un nume: „Tehnic se numește Indicator de timp pentru bunuri consumabile, dar, bineînțeles, acum va trebui să mă gândesc măcar la un acronim.”

Citeşte şi:

Un autocar cu 13 români în el s-a aprins în mers, în Austria, și s-a făcut scrum

VIDEO | Șofer scos aproape mort de la volan, în Prahova, la câteva secunde după ce fusese filmat depășind cu viteză nebună

PARTENERI - GSP.RO Nadal, reacție dură în scandalul creat de Djokovic la Australian Open: "Lumea a suferit destul pentru că nu s-au urmat regulile"

Playtech.ro BOMBA ANULUI! S-a aflat după moartea lui Victor Socaciu. Ce făcea, pe ascuns, pentru fiul său și al Marinei Almășan EXCLUSIV

Observatornews.ro Durere mare la înmormântarea Mihaelei Galani. Tânăra a fost condusă pe ultimul drum în sicriu alb și rochie de mireasă

HOROSCOP Horoscop 6 ianuarie 2022. Taurii trebuie să-și asculte intuiția, ca să nu devină victima propriilor concluzii eronate

Știrileprotv.ro O femeie din Vrancea, mamă a doi copii, s-a sinucis după ce a aflat de pe internet că soțul o înșeală. Ce a scris în biletul de adio

Telekomsport Pink a dat peste un român într-un hotel şi a început o discuţie incredibilă! Artista l-a blocat cu ce i-a spus la un moment dat: "Ea nu prea ştia care e treaba"

PUBLICITATE Cum poți deveni membru al clubului BestSecret și ce beneficii ai