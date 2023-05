La sfârșitul lunii decembrie și începutul lunii ianuarie, în Döbling și Alsergrund, anvelopele auto au fost dezumflate într-un număr foarte mare, mai ales cele ale modelelor SUV spațioase. Un șofer care a derapat pe trotuar din cauza presiunii scăzute a anvelopelor aproape că a trecut peste un pieton. Acesta a fost împins într-un perete și, din fericire, a scăpat nevătămat.

Polițiștii austrieci au anchetat doi autori: o femeie și un român care nu locuiește în Austria. Extremiștii climatici sunt cunoscuți ca fiind afiliați grupului The Tire Extinguishers. Un grup radical. Ei au lipit fluturași cu sigla grupului pe geam și mesajul „Guzzler your fuel is deadly” (Nesătulule, combustibilul tău e mortal, trad.) și au confirmat actele de sabotaj atunci când au fost interogați.

Dar, deși dezumflarea anvelopelor provoacă în mod clar daune materiale, autorii vor rămâne, probabil, nepedepsiți. „Oficiul pentru Protecția Constituției, care este responsabil de dosar, ne-a informat că distrugerea ventilului se pare că nu mai este o infracțiune urmărită penal”, a spus avocatul vienez Jakob Weinrich, care reprezintă una dintre cele aproape 40 de persoane afectate de acțiunile militanților ecologici.

Recomandări Ce este „Rașismul” și de ce unii dintre cercetătorii de la Kiev se opun Parlamentului propriei țări

Nu s-au produs pagube majore și potrivit lui Weinrich, este probabil ca și procuratura să renunțe la dosar. Purtătorul de cuvânt al Procuraturii, Nina Bussek, a refuzat să confirme acest lucru sursei citate: „Investigațiile nu sunt încă finalizate”.

„The Tyre Extinguishers” (Stingătorii de cauciucuri, n.red.), este un grup internațional de acțiune directă împotriva schimbărilor climatice ai cărui membri dezumflă anvelopele vehiculelor utilitare sport (SUV-uri). Grupul acționează cu convingerea că lucrează pentru reducerea emisiilor de carbon de la SUV-uri, care au un impact disproporționat de mare asupra crizei climatice în comparație cu alte vehicule.

Alți factori de motivare includ riscurile pentru sănătate cauzate de poluarea crescută a aerului și preocupările privind siguranța publică, în special pentru pietoni. Grupul a cerut interzicerea SUV-urilor în orașe și a spus că „vrea să facă imposibilă deținerea unui 4×4 uriaș poluant în zonele urbane ale lumii”.

Activiștii lasă pliante sub ștergătoarele de parbriz ale vehiculelor „pentru ca proprietarul să fie conștient că mașina este inutilizabilă și să primească o explicație cu privire la motivul pentru care s-a făcut acest lucru”.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Playtech.ro Gestul făcut de Harry în faţa tatălui său la încoronare. Imaginile au apărut abia acum. Ce lovitură!

Viva.ro Elena Băsescu a ajuns la spital din cauza unui accident la călărie. A fost filmată în scaun cu rotile. În ce stare este acum fiica fostului președinte

TVMANIA.RO Iulia Albu participă la America Express 2024. Cu cine va face pereche. EXCLUSIV

FANATIK.RO Lună Nouă în zodia Taur pe 19 mai! Camelia Pătrășcanu dă vești uriașe pentru Gemeni și Raci!

Știrileprotv.ro Insula din Europa lovită de cutremure misterioase. Undele provin dintr-o „sursă necunoscută”

Observatornews.ro "Este un masacru, jumătate din autobuz este sub camion". TIR românesc, accident cu un mort și zeci de răniți pe o autostradă din Slovacia

Orangesport.ro Un străin venit să lucreze în România a intrat în celebrul palat al lui Gigi Becali. Ce descoperire a făcut şi reacţia afaceristului: "Este incredibil"

Unica.ro Imaginile spun tot! Cum au fost filmați Andreea Bălan și Jador, după ce artista a negat că au o relație romantică