Un român a fost condamnat la 3 ani de închisoare, în Anglia, după ce furat 53 de telefoane la un concert. Este vorba despre Alin Marin, în vârstă de 22 de ani.

Alin Marin ascundea telefoanele furate într-un costum de înot pe care îl purta sub hainele obişnuite şi a fost arestat pe data de 19 noiembrie. Românul a fost arestat pe Broad Street, la scurt timp după ce a părăsit concertul, iar telefoanele au fost recuperate dintr-o parcare din apropiere.

Polițiștii din West Midlands se aflau în mulțime în acea seară, ca parte a unei operațiuni secrete, după ce au fost informați că hoții vizează fanii trupelor de la spectacolele.

Un tribunal din Londra a condamnat un roman la o pedeapsa echivalenta cu doua vieti in inchisoare pentru un viol. Dominic Mailat (foto) a batut si violat o turista spaniola lesbiana, in anul 2000. Femeia venise in capitala Marii Britanii la un festival dedicat minoritatilor sexuale. Barbatul mai avea doua condamnari pentru viol in Romania.

Citește și

Ce bani au câștigat în 2017 liderii mondiali din sport. Două românce în elită

EXCLUSIV/Impactul extrem de violent i-a crăpat capul și i-a frânt gâtul. Femeia accidentată mortal de ofițerul SRI a murit instantaneu