Un român, șofer de amortizor de impact în Belgia, a scăpat cu viață după ce un star TV beat a intrat cu un Porsche de epocă în el: „Nu e primul accident, dar e cel mai grav”

Pe 30 noiembrie, prezentatorul Tom Waes și-a condus la primele ore ale dimineții Porsche-ul său de epocă din sudul Anversului către tunelul Kennedy. „Am băut prea mult”, avea să recunoască Waes, după aceea. Când a intrat pe centura Anversului, după doar 200 de metri, a provocat accidentul.

Lucrările rutiere erau în derulare la intrarea în tunel. „Împreună cu colegii mei am avut sarcina de a repara o groapă în carosabil”, spune șoferul român. Bărbatul se afla în acel moment la volanul amortizorului, un vehicul de construcții cu o bară de protecție lungă de 3 metri în spate, care servește la absorbția șocului unui vehicul care se ciocnește de el.

„Am fost poziționați conform reglementărilor. Amortizoarele sunt acolo pentru propria noastră siguranță. Urmărim tot timpul traficul din spatele nostru. Așa că am văzut mașina venind. M-am putut «pregăti» ținându-mă bine. Impactul a fost enorm, dar a fost bine absorbit de absorbantul de impact.”, își amintește șoferul.

Recomandări Regiunea României care vede prima autostradă între orașe la 35 de ani de la Revoluție. Șosele de zeci de miliarde proiectate până în 2030

„La momentul accidentului, a trebuit să-mi revin în urma impactului, dar colegii mei au răspuns rapid”, spune muncitorul. Drumarii i-au acordat lui Waes primele îngrijiri și vedetei TV, la ora 1:10 și au anunțat serviciile de urgență. „Au vorbit cu domnul Waes și au încercat să-l liniștească. Serviciile de urgență au sosit rapid. Eram cu toții conectați și am făcut tot ce am putut pentru a-l ajuta. Și pentru a evita daunele consecutive, noi accidente.”

Românul lucrează de zece ani la firma Soga, care realizează lucrări rutiere ca subcontractant pentru Agenția Drumuri și Circulație: „De zece ani lucrez ca șofer pe un amortizor de impact”, spune el. „Nu este primul accident pe care l-am avut. Dar, de obicei, se limitează la deteriorarea bării metalice. Amortizoarele de coliziune își fac treaba bine. Lucrările se desfășoară de obicei noaptea, deoarece șoseaua este mai liniștită atunci. Acesta este cel mai grav accident pe care l-am avut vreodată.”

Recomandări Sistemul de eliberare a certificatelor de deces în sectorul 1 din București a picat ore întregi și și-a revenit când se termina programul

„Desigur că îl cunosc pe Tom Waes de la televizor. Pentru că este un personaj de televiziune, probabil că acum se acordă mai multă atenție acestui accident. Dar pentru noi, lucrătorii rutieri, asta nu are nicio importanță în modul în care răspundem la accidente.”, mai spune bărbatul.

În urma impactului, el a trebuit transportat la spital. „Am avut dureri în braț și în umăr pentru că mă ținusem în momentul accidentului”, spune el. După o scurtă examinare i s-a permis să părăsească spitalul. „Am primit sprijin din partea serviciilor pentru victime și am putut să vorbesc despre asta. De asemenea, pentru că știm că am făcut ceea ce trebuie, am putut să procesez totul rapid. Asta m-a ajutat.”

„Suntem specializați în acest tip de muncă. Facem asta de ani de zile și suntem, de asemenea, conștienți de riscurile pe care le poate presupune, atât noaptea, cât și ziua”, spune rutierul.

Tom Waes are 56 de ani și este un prezentator de televiziune, regizor de televiziune, actor, model și cântăreț belgian. Pe plan internațional, el este cunoscut pentru rolul său din serialul Netflix Undercover. În urma accidentului de pe 30 noiembrie, viața lui a fost pusă în pericol.

A fost internat în stare extrem de gravă și abia după câteva ore medicii au anunțat că l-au stabilizat. A fost câteva zile în comă indusă și a fost ulterior externat din spital pe 11 decembrie. A anunțat că recuperarea lui va fi una de durată.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News